Королівський приклад: топ-4 варіанти зачісок Меган Маркл, які легко повторити

Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вони прості у виконанні і підійдуть кожній

Стиль Меган Маркл – одна з найбільш обговорюваних тем світових ЗМІ. І зачіска – його важлива складова. Адже, як відомо, жоден, навіть самий вишуканий – наряд не буде виглядати без відповідної до нього зачіски. Ми виділили найкращі зачіски дружини принца Гаррі за двома критеріями: актуальність та легкість у виконанні. Беремо на озброєння!

Стильний пучок

Одна з найулюбленіших зачісок Меган Маркл - пучок (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Ця одна з самих улюблених усіма дівчатами світу зачісок підкорила серце навіть герцогині. Вона універсальна, легка, проста і не вимагає практично ніякої вправності. Просто зберіть волосся на потилиці або трохи нижче, зафіксуйте за допомогою невидимок або гумки, а потім випустіть пару пасом біля скронь.

Одна з найулюбленіших зачісок Меган Маркл - пучок (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Але у Меган, зрозуміло, є "фішки": наприклад, вона любить робити невелике начісування, як би піднімаючи біля основи пучка. А ще її стиліст по волоссю обожнює "гламурні" варіації з гладко зачесаним волоссям і майстерно закрученими пасмами. Над таким варіантом варто потрудитися, якщо ви йдете на важливу зустріч або захід.

Ракушка

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Якщо ви вважаєте, що ця зачіска давно вийшла з моди, подивіться на Меган – на ній вона завжди виглядає свіжо і актуально. А все тому, що перукар Маркл знає: треба не боятися брати тренди минулого і з допомогою пари нових ідей перетворювати їх на хіти. Так, класичну "черепашку" можна доповнити новим елементом, поміняти проділ, не затягувати волосся туго, а навпаки – збити і акцентувати на обсязі, випустити всі ті еже пасма... Включаємо фантазію!

Хвіст

Хвіст зустрічається рідше і все ж це також практична зачіска (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Відкрити ідеальний овал обличчя і високі вилиці, а також зробити образ по-дівочому юним допомагає простий хвіст. Меган Маркл обожнює таку зачіску ще й тому, що вона зручна і актуальна для будь – якої події- будь то прийом у високопоставлених осіб або прогулянка на конях. Якщо ви збираєтеся піти з такою зачіскою на світський захід, то вам як не можна краще підійдуть великі сережки. А ще його можна урізноманітнити, эскпериментуючи з аксесуарами, висотою і пишністю самого "хвоста" – для цього можна завити волосся щипцями або, навпаки, витягнути з допомогою прасування, зробивши гладким і блискучим.

Розпущене волосся

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Розпущене волосся – теж зачіска, даказано Меган Маркл. Але мова йде, зрозуміло, про продуману і стильну укладку, а не просто розпатланих після душу пасмах. Такий вибір хороший як для вечірніх виходів, так і для звичайної прогулянки і поєднується практично з усіма нарядами. І тут теж маса варіацій: злегка підкручені; майстерно завиті в локони; прямі, немов "рвані" пасма; легкі хвилі, закручені від лиця, як у ангелів Victoria's Secret... ще одне поле для творчості – проділ. Зробіть незвичний для себе варіант, і ви побачите – образ буде виглядати зовсім по-новому.

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