Дженніфер Лопес позаздрить: 4 простих звички, які допоможуть зберегти молодість

4 простих правила для збереження молодості шкіри (фото: canva.com)

Молодість шкіри залежить не тільки від генетики, але і від того, як ми доглядаємо за собою

Багато хто скаже, що саме генетика вирішує, як ти будеш виглядати через 10 років. Однак існує безліч прикладів, які свідчать про протилежне – керувати красою і молодістю можна завдяки правильним звичкам, які ми впроваджуємо в життя. Які нескладних 4 правила допоможуть зберегти молодість шкіри – читайте нижче.

Зволоження

Не секрет, що людина на 80% складається з води. Якщо цей баланс порушується, людина починає істотно швидше старіти, "обростати" хворобами та вмирає рано. Тому не тільки молодості, але і для здоров'я в цілому важливо пам'ятати: зволоження організму як зсередини, так і зовні (для шкіри) – головне довічне правило для всіх віків. Перші візуальні вікові зміни пов'язані з тим, що шкіра втрачає вологу. Для таких зморшок навіть назва є: лінії зневоднення. Що потрібно зробити: почни використовувати засоби, що містять гіалуронову кислоту та інші зволожуючі компоненти. Крім того, у твоїй сумці завжди повинен бути міст або термальна вода. І пам'ятай про підтримку балансу води в організмі.

Жири – це корисно

Омега-3 жирні кислоти (що містяться в лососевих, інших видах жирної риби, волоських горіхах, олії та насінні) допомагають стабілізувати настрій, підтримувати міцність кісток і допомагають запобігти видимі ознаки старіння, зменшуючи запалення в організмі. Омега-3 також посилюють здатність ферментів організму отримувати жир зі сховища, скажімо, з ваших стегон, і використовувати його в якості енергії. Омега-3 збереже ваше здоров'я і сяючу шкіру. Вживаючи правильні жири, ти не тільки покращиш стан шкіри, волосся і нігтів, але і будеш стрункішою.

Ти можеш вживати насіння чіа, льону та інших рослин - у них багато корисних жирів. Практично кожен експерт згоден з тим, що тобі потрібно два грами омега-3 жирних кислот в день. Їж багато жирної риби, як лосось (порція у 90 г містить 6,9 г омега-3), а також волоські горіхи (15 г містять 9,2 г омега-3). Багато експертів сходяться на думці, що БАДи з омега-3 не засвоюються.

Цукор – активізатор старіння

Цукор посилює ефект старіння, руйнуючи колагенові волокна. А також він може погіршити стан шкіри, викликаючи прищі або посилюючи запалення. Глюкоза активізує запальні процеси в організмі та пов'язує волокна колагену. Це робить шкіру грубою і тьмяною, а в довгостроковій перспективі - прискорює старіння. Збалансуй свою дієту; споживай більше зелені, менше цукру і кофеїну!

Будь активною

Регулярні фізичні вправи не тільки допомагають скинути вагу, привести в тонус м'язи, зміцнити кістки і поліпшити настрій, але і допомагають мислити ясно. Дослідження, цитовані Національним інститутом з проблем старіння, демонструють зв'язок між фізичними вправами і поліпшенням розумових здібностей. Фізичні вправи також зменшують стрес і знижують відчуття тривожності, які не тільки шкодять мозку, але і призводять до погіршення стану шкіри. Стрес сильно зістарює, так що частіше гуляй або займайся спортом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно доглядати за шкірою обличчя влітку.