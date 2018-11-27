Замість ліків: чим подорожі корисні для здоров'я

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Виявляється, подорожувати не просто приємно, але й корисно для нашого здоров'я

Не секрет, що подорожі збагачують нас духовно, розвивають особистісні якості і чудово відбиваються на душевному стані. Але, крім усього цього, подорожі, як виявилося, є дуже корисними для здоров'я людини, пише "Медикфорум".

Деякі вчені вважають, що подорожі є альтернативою лікам. Почнемо з того, що це чудові фізичні навантаження, особливо якщо ваша відпустка проходить не тільки на пляжі, а ще й в активних прогулянках.

Фото: (pxhere.com)

Для того, щоб наша імунна система працювала добре, їй потрібні постійні тренування за рахунок контактів з різними патогенними. Існують дослідження, які показують, що невеликий вплив бруду допомагає стабілізувати роботу організму і кишечника. Саме тому подорожі творять справжні дива зі здоров'ям. В різних містах і країнах ми стикаємося з різними бактеріями і адаптуємо до них організм.



Годі й говорити про те, що подорожі значно знижують рівень стресу, а часом і зовсім позбавляють від нього. Стрес пов'язаний з рутиною в повсякденному житті, а при подорожах ми повністю змінюємо враження. Науково доведено, що подорожі роблять нас щасливішими, зменшуючи рівень тривожності. Це одне з найкращих ліків проти депресій і різного роду маній. Досить навіть триденної поїздки куди-небудь в інше місце, як ймовірність появи хорошого настрою і значного зменшення стресу підвищиться.



Фото: (pxhere.com)

Якщо ви обожнюєте подорожувати і робите це часто, то тим самим зменшуєте ризик інфаркту. До такого висновку прийшли американські дослідники, які з'ясували, що щорічні подорожі зменшують небезпеку хвороб серця, включаючи і інфаркти за рахунок зниження рівня стресу. Зокрема, у людей, що щорічно здійснюють подорожі, ризик інфаркту на 30% нижче, порівняно з тими, хто нікуди не виїжджає.

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Відео: РБК-Україна