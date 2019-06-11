Ламінування волосся в домашніх умовах: рецепт від б'юті-блогера

Якщо у вас посічені кінчики, волосся пушиться, виглядає млявим, а ще ви часто користуєтеся феном і плойками - вашому волоссю допоможе така процедура, як ламінування. Вона виконується в салонах, однак є проста маска з подібним ефектом, яку цілком можна приготувати в домашніх умовах. Її рецептом поділилася популярний б'юті-блогер Ірина Шарк на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт складається з всього 3 інгредієнтів: 2 ст. л. агар агару, 1,5 ст. л. будь-якого вашого бальзаму для волосся або маски і кілька крапель вітаміну Е (це пропорції на коротке волосся, далі залежить від довжини волосся).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Як приготувати:

В киплячій воді заварюємо агар-агар на 2 ст ложки агару - 5 ст л води( повинен вийти густий кисіль), даємо трохи охолонути, додаємо бальзам для волосся і 2-3 краплі вітаміну Е.

Наносимо цю суміш на всю довжину волосся на вологе волосся, відступаючи від коренів пару см обов'язково, добре розподілити і далі потрібно обернути волосся плівкою. Змивати можна через 40-60 хв.⠀



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Що дасть ця маска:

додасть волоссю блиск і гладкість, волосся як шовк

обтяжить його і позбавить від сплутаності

волосся стане насиченим⠀

допоможе відновити слабке, ламке і січене волосся

Використовувати можна 1 раз в 2 тижні, ефект відразу +накопичувальний.

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