Кунжут і насіння льону: дієтолог розповіла про користь і дозування

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І все ж навіть з такими корисними насінням не слід переборщувати

З'ясувалося, що в лляному і кунжутному насінні міститься найбільше лігнанів, які мають протипухлинну та естрогенну активніссть, а також є антиоксидантами. Про користь лігнанів, а також правилами того, як слід включити в свій раціон насіння льону та кунжуту пояснила на своїй instagram-сторінці відома українська дієтолог Катерина Толстікова.

"Насіння льону — відмінне джерело лігнанів, разом з кунжутом. Ці речовини є фітонутрієнтами, які виконують роботу в якості антиоксидантів та фітоестрогенів", — пише Толстікова.

За словами дієтолога, лігнани надають:

протизапальний ефект;

антиканцерогенний (в особливості пухлини грудей і простати);

підтримують здоров'я судин;

джерело клітковини (активують безліч ензимов в печінці для виконання фізіологічного детокс).

До речі, раніше дієтолог розповідала, чому жінкам важливо вживати не тільки насіння кунжуту і льону, а також гарбуза, маку і чіа.

Як слід додавати в свій раціон кунжут і насіння льону:

Дієтолог Толстікова рекомендує перетирати кунжутне і лляне насіння в пасту, якою можна поливати овочі: броколі, брюссельську капусту, моркву, селеру. Для цього кунжут і льон можна подрібнити за допомогою кавомолки, розм'якшити порошок водою або кокосовим маслом. До речі, за словами Толстікової, це може бути чудова каша на сніданок! Додайте подрібнений кунжут в салати. Також можна подрібнені насіння додавати я смузі з ягід або какао. Подрібнений кунжут або льон можна також використовувати в якості корисної добавки в десерти, випічку, сирники тощо.

Однак є і певні рекомендації від дієтолога, як не слід вживати насіння кунжуту і льону:

Не посипайте страви насінням в цілісному вигляді!

Слідкуйте за дозуванням: "Не перегинайте з дозуванням (сніданок/обід/вечеря), все має бути в міру".

Дієтолог Катерина Толстікова (фото: instagram.com/dr.tolstikova)

Нагадаємо, раніше LITE писав про п'ять корисних чаїв, які допоможуть бути в тонусі і схуднути.

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Відео: РБК-Україна