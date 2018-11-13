Кунжут і насіння льону: дієтолог розповіла про користь і дозування

І все ж навіть з такими корисними насінням не слід переборщувати
З'ясувалося, що в лляному і кунжутному насінні міститься найбільше лігнанів, які мають протипухлинну та естрогенну активніссть, а також є антиоксидантами. Про користь лігнанів, а також правилами того, як слід включити в свій раціон насіння льону та кунжуту пояснила на своїй instagram-сторінці відома українська дієтолог Катерина Толстікова.
"Насіння льону — відмінне джерело лігнанів, разом з кунжутом. Ці речовини є фітонутрієнтами, які виконують роботу в якості антиоксидантів та фітоестрогенів", — пише Толстікова.
За словами дієтолога, лігнани надають:
До речі, раніше дієтолог розповідала, чому жінкам важливо вживати не тільки насіння кунжуту і льону, а також гарбуза, маку і чіа.
Як слід додавати в свій раціон кунжут і насіння льону:
Однак є і певні рекомендації від дієтолога, як не слід вживати насіння кунжуту і льону:
Дієтолог Катерина Толстікова (фото: instagram.com/dr.tolstikova)
Нагадаємо, раніше LITE писав про п'ять корисних чаїв, які допоможуть бути в тонусі і схуднути.
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Відео: РБК-Україна