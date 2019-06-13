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В крихітних стрінгах: модель plus-size Ешлі Грем спокушає гарячими кадрами

Lite » Краса 13.06.2019 - 10:31
В крихітних стрінгах: модель plus-size Ешлі Грем спокушає гарячими кадрами
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

32-річна красуня демонструє пишні форми

Ешлі Грем, яка весь рік постила численні фото в купальниках, з настанням літа і зовсім взяла собі за правило регулярно викладати "спекотні" кадри. Нещодавно вона разом зі своєю сестрою представила нову серію купальників, потім показала нову фотосесію для відомого глянцю. А кілька годин тому на сторінці знаменитої красуні з'явилися нові відверті знімки. Дівчина приміряла яскравий купальник: топ з квітковим принтом, а також жовті бікіні-стрінги. Підпис красуня зробила в дусі порталів, що стежать за кожним її кроком: "На ній було маленьке крихітне маленьке бікіні-стрінги з жовтим квітковим принтом", – написала вона.

В крихітних стрінгах: модель plus-size Ешлі Грем спокушає гарячими кадрамиЕшлі порадувала шанувальників новими фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Мережа тут же вибухнула коментарями, за великим рахунком позитивними і радісними. Багато дівчата подякували Ешлі за допомогу і підтримку. Нагадаємо, одна з найвідоміших моделей plus-size у світі славиться своїм позитивним настроєм і бажанням допомогти численним подписчицам, які страждають від нестачі любові до себе. Вона регулярно викладає мотиваційні пости і закликає повних дівчат цінувати себе такими, які вони є.

В крихітних стрінгах: модель plus-size Ешлі Грем спокушає гарячими кадрамиВ крихітних стрінгах: модель plus-size Ешлі Грем спокушає гарячими кадрамиЗнаменита модель любить відверті кадри (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі обожнює розповідати про важливість підтримки. Зокрема, їй допомогла її сім'я. Приміром, мама порадила їй зосередитися в першу чергу на себе і не намагатися схуднути комусь на догоду. Таким чином, Грем переключилася на здорове харчування, спорт і викинула з голови зайві думки. З тих пір в її житті сталося багато істотних змін.

В крихітних стрінгах: модель plus-size Ешлі Грем спокушає гарячими кадрамиІронізувати над собою вона теж любить (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, Ешлі не тільки успішна в кар'єрі, але і щаслива в особистому житті. Зі своїм майбутнім чоловіком відеооператором Джастіном Ервіном дівчина познайомилася в церкві ще в 2009 році. А вже в 2010 вони зіграли весілля. В інтерв'ю Ешлі зізнається, що чоловік – її головна опора і підтримка, а свій ранок подружжя починають з молитви і подяки. У той же час чоловік абсолютно не проти того, що Грем викладає в мережу гарячі кадри.

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