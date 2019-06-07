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В яскравому міні: модель plus size Ешлі Грем спокушає пишними формами

Lite » Мода 07.06.2019 - 20:31
В яскравому міні: модель plus size Ешлі Грем спокушає пишними формами
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі Грем поділилася фото в спокусливому міні-сукні

Ешлі Грем – одна з найпопулярніших моделей сучасності, на рахунку якої безліч контрактів і глянцевих обкладинок. Так, нещодавно вона порадувала шанувальників серією яскравих літніх кадрів. Дівчина знялася для відомого глянцевого журналу, і фото – дуже відверті, але і не без частки гумору – вже облетіли мережу. Ще минулого місяця вона запустила нову лінію купальників для бренду Swimsuits For All, в якій взяла участь і молодша сестра Ешлі – Эгибейл. Так що їй є чим підігрівати інтерес численних послідовувачів. А кілька годин тому в мережу потрапив новий гарячий кадр. Модель вирушила на вечірку своїх друзів-музикантів американської поп-рок групи Jonas Brothers.

В яскравому міні: модель plus size Ешлі Грем спокушає пишними формамиЕшлі підірвала мережу новим фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для світського входу вона вибрала спокусливу темно-синю міні-сукню з принтом від американського бренду MIAOU, яку доповнили чуттєвий вечірній макіяж і укладання-хвиля. Щоб підкреслити і без того видатні форми, Ешлі спокусливо прогнулася на тлі яскравої стіни.

Такий спекотний контент не міг залишитися без уваги фоловерів, які почали бурхливо обговорювати черговий вихід красуні.

  • Мені потрібно це плаття!
  • У тебе таке прекрасне тіло! І ти так красива і чудова
  • Так, королева
  • Я люблю це
  • Чорт, дівчина, ти прекрасна
  • Абсолютно прекрасна
  • Мамо, ти чудова
  • Дуже красива
  • Ти так прекрасна, Ешлі
  • Прекрасна леді
  • Найкрасивіша жінка назавжди
  • Супермилая
  • Гаряча красуня
  • Яка сексуальна поза!

В яскравому міні: модель plus size Ешлі Грем спокушає пишними формамиВ яскравому міні: модель plus size Ешлі Грем спокушає пишними формамиПишні форми теж потрібно підтримувати спортом (фото: instagram.com/ashleygraham)

У сторіз красуня показала зйомку з концерту, а перед цим – тренування з залу. Як відомо, Ешлі – велика шанувальниця спорту та здорового способу життя. Вона обожнює надихати своїх шанувальників на йогу, бокс, фітнес та корисні страви.

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