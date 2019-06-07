В яскравому міні: модель plus size Ешлі Грем спокушає пишними формами

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі Грем поділилася фото в спокусливому міні-сукні

Ешлі Грем – одна з найпопулярніших моделей сучасності, на рахунку якої безліч контрактів і глянцевих обкладинок. Так, нещодавно вона порадувала шанувальників серією яскравих літніх кадрів. Дівчина знялася для відомого глянцевого журналу, і фото – дуже відверті, але і не без частки гумору – вже облетіли мережу. Ще минулого місяця вона запустила нову лінію купальників для бренду Swimsuits For All, в якій взяла участь і молодша сестра Ешлі – Эгибейл. Так що їй є чим підігрівати інтерес численних послідовувачів. А кілька годин тому в мережу потрапив новий гарячий кадр. Модель вирушила на вечірку своїх друзів-музикантів американської поп-рок групи Jonas Brothers.

Ешлі підірвала мережу новим фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для світського входу вона вибрала спокусливу темно-синю міні-сукню з принтом від американського бренду MIAOU, яку доповнили чуттєвий вечірній макіяж і укладання-хвиля. Щоб підкреслити і без того видатні форми, Ешлі спокусливо прогнулася на тлі яскравої стіни.

Такий спекотний контент не міг залишитися без уваги фоловерів, які почали бурхливо обговорювати черговий вихід красуні.

Мені потрібно це плаття!

У тебе таке прекрасне тіло! І ти так красива і чудова

Так, королева

Я люблю це

Чорт, дівчина, ти прекрасна

Абсолютно прекрасна

Мамо, ти чудова

Дуже красива

Ти так прекрасна, Ешлі

Прекрасна леді

Найкрасивіша жінка назавжди

Супермилая

Гаряча красуня

Яка сексуальна поза!

Пишні форми теж потрібно підтримувати спортом (фото: instagram.com/ashleygraham)

У сторіз красуня показала зйомку з концерту, а перед цим – тренування з залу. Як відомо, Ешлі – велика шанувальниця спорту та здорового способу життя. Вона обожнює надихати своїх шанувальників на йогу, бокс, фітнес та корисні страви.