Повним складом: модель plus-size Ешлі Грем запалює до рекламі купальників з молодшою сестрою

Ешлі Грем та її молодша сестра (фото: instagram.com/ashleygraham)

Відео вийшло зворушливим і дуже гарячим

Ешлі Грем – мабуть, найпопулярніша plus-size модель в світі – представила нову серію купальників для пишнотілих дівчат Swimsuits For All. В лінію увійшли комплекти всіх кольорів і фасонів: суцільні, максимально відкриті, роздільні з яскравим квітковим принтом... Але не це головна "фішка" колекції. У рекламній кампанії знялася не тільки Ешлі, але і її молодша сестра Ебігейл, яка виступила в якості моделі в перший раз.

Ешлі Грем з сестрою знялася в рекламі купальників (відео: instagram.com/ashleygraham)

Ролик наполовину складається з дитячих кадрів пишнотілих красунь, а в другій частині вони запалюють з Кубка у купальниках на пляжі, демонструючи видатні форми і повний захват.

Ебігейл зі своїм чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/abigailgrahamralston)

На своїй сторінці в Instagram знаменита модель написала: "Не можу бути більш схвильованою тим фактом, що моя приголомшлива сестра @abigailgrahamralston буде поруч зі мною в моїй новій кампанії @swimsuitsforall. Еббі, ми пережили все це разом... Від пізніх нічних телефонних дзвінків, останніх хвилин відпустки до сліз і сміху, прокладаючи собі шлях через шлюб, дітей і все те, що принесла нам життя. Найкраще у всьому цьому – це робити це з тобою! Я так пишаюся тим, що я твоя старша сестра! І було весело бачити, як ти качаєш" ці костюми! Нова колекція вийшла! Посилання в біо на магазин".





Молодша сестра Ешлі робить перші кроки в модельній кар'єрі (фото: instagram.com/ashleygraham

Ешлі Грем – одна з найвідоміших plus-size модель у світі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сестра Ешлі, популярність якої в мережі починає стрімко рости, також розмістила відео у себе на сторінці і додала емоційну підпис. Не залишилася осторонь і мама дівчат, яка написала: "Так багато спогадів про моїх маленьких донечок у цих відео...".

Ебігейл, її мама і син (фото: instagram.com/themamagraham)

також Шанувальники залишилися в захваті:

Гарячі сестри!

Мені це подобається дуже сильно.

Сестрички, ви найкращі!

Прекрасне велику справу.

Це чарівно.

Моє серце тане...

О Боже. Несправедливо, що в одній родині стільки краси! І давайте не будемо забувати вашу маму теж.

Великі тіла теж мають значення!

Я хотів би зробити таке ж відео з моєю сестричкою! Це чудово!

Своїми проектами Ешлі надихає повних дівчат на любов до свого тіла (фото: instagram.com/swimsuitsforall)

До речі, Ебігейл, як і Ешлі, давно заміжня. Дівчина займається вихованням дітей і, судячи з її микроблогу, дуже щаслива в особистому житті. Тепер у неї є шанс побудувати успішну модельну кар'єру.