День народження Вікторії Бекхем: 10 уроків краси ікони стилю

Вікторія Бекхем (колаж LITE)

Британська ікона стилю відзначає 45-річчя

Вікторія Бекхем до свого 45-річчя встигла підкорити світ шоу-бізнесу, вийти заміж за одного з найвідоміших футболістів, народити йому 4-х дітей і стати fashion-іконою. А ще – зберегти при цьому небувалу стрункість, красу і свіжість. Свої б'юті-таємниці вона ніколи не приховувала, з задоволенням розповідаючи їх усіляким глянцевим виданням. Ми зібрали головні і, що важливо, прості поради, які допоможуть виглядати розкішно з голови до ніг. Вчимося у знаменитої британки секретних прийомів.

№1 Шкіра обличчя: приділяємо багато уваги

"Вічно молода" Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Обличчу знаменита красуня приділяє багато уваги, не шкодуючи грошей на косметичні процедури і кращі марки засобів по догляду. Одне з останніх її відкриттів, яке буквально підірвало мережу – процедура від прославленого косметолога Гарольда Лансерна, заснована на використанні ікри і пилку з перлин. Але така розкіш, звичайно ж, по кишені далеко не всім. Зате інші поради Вікторії – включати в меню сорти жирної риби (саме вона допомогла Бекхем позбутися від висипань, акне і інших проблем), часто використовувати глибоко зволожуючі маски, не забувати про догляд за шиєю, застосовувати роликовий масажер – сміливо пускати в хід.

№2 Тіло: багато активності не буває

Фігура зірки – результат наполегливих тренувань. Але Вікторія зазначає, що вони їй абсолютно не в тягар. Встає рано, щоб встигнути зробити пробіжку і невелику розтяжку, а потім приготувати сніданок для Девіда і дітей. Протягом дня також може піти в спортзал, на йогу, танці або пілатес. Ще знаменитість привчила себе обливатися холодною водою і не забуває про якісне зволоження шкіри. До речі, вона визнає не тільки дорогий догляд – в її косметичці є досить бюджетний крем Weleda.

№3 Волосся

За свою кар'єру Вікторія дуже рідко зраджувала звичному темному відтінку. Зараз вона довіряє фарбування своєму майстрові з Лос-Анджелесс, так як вважає, що в Лондоні вода дуже жорстка і не дозволяє отримати потрібний колір. Домашній догляд їй забезпечує лінія Oribe, від запаху якої Вікторія буквально божеволіє. А рівний колір без вигорання – сонцезахисні спреї і головний убір.

№4 Харчування

Почуттю стилю і фігурі Вікторії Бекхем можна тільки позаздрити (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Як і багато знаменитостей, Вікторія пробувала різні системи живлення, поки не виробила ідеальну для себе схему. Її раціон включає багато овочів, насіння, горіхів, корисних жирів. Практично завжди на столі є авокадо, лосось, курка і зелень. Також вона регулярно перевіряє кров на наявність всіх необхідних організму вітамінів. І не забуває пити багато води.

№5 Макіяж

Зірка, яка нещодавно оголосила про запуск свого б'юті-бренду, ніколи не приховувала своєї любові до яскравого макіяжу. "Якщо сумно і все не так просто зроби мейк-ап", – одна з улюблених порад, яку Вікторія перейняла від мами. Для виходу вона воліє фірмові "смоукі" і нейтральні відтінки губ, а на кожен день – природний макіяж з акцентом на ідеальні брови. До речі, зірка зізнається, що брови – її фетиш, їм вона готова максимально приділяти багато часу і скуповувати масу продуктів по догляду за ними.

№6 Манікюр

Володарка свого бізнесу і мама 4-х дітей, Вікторія вічно кудись поспішає. А тому часу на манікюр у неї практично немає, і найкращий вихід – гель-лак нейтрального відтінку, який підійде до всього. Вікторія зізналася, що раніше захоплювалася акрилом, але повернулася до своїх натуральних нігтів і дуже задоволена. Тепер щоденний ритуал максимально простий – крем для рук і масло для кутикули.

№7 Одяг

Наша героїня не завжди була іконою стилю. Учасниця знаменитого гьорлз-бенду і дружина знаменитого футболіста могла дозволити собі досить безглузді вбрання. "Я обертаюся назад і згадую це з посмішкою", – каже Вікторія. Сьогодні основа її гардеробу – ідеальні брючні костюми, жакети, сукні з власної колекції і джинси-скінні. А от великим сонцезахисним окулярам вона не зраджує з молодості.

№8 Взуття

Кращий спосіб зробити образ елегантним і завершеним – підібрати до нього взуття на шпильці. Так, визнана ікона стилю рідко змінює підбори, останнім часом вона обожнює доповнювати вбрання контрастними відтінками човників. А до того ж заявляє, що від взуття на плоскій підошві у неї і зовсім болять ноги. Але у вільний час все ж не проти змінити туфлі на щось більш комфортне – тільки до наступного заходу.

№9 Парфум

Вікторії і Девід Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

В юності Вікторія була без розуму від Chanel No. 5. "Я навіть збирала порожні флакони з-під них", – згадує зірка. Потім асортимент розширився – вона "підсіла" на Byredo, Tom Ford і інші знамениті марки. А з тих пір, як вони з Девідом випускають свою лінію ароматів, це питання і зовсім відпало. Саме головне – не переборщувати з парфумами і не наносити їх на волосся, радить Вікторія. Від цього вони пушаться і навіть втрачають колір.

№10 Ставлення до себе

Одного разу Вікторія написала самій собі 18-річній зворушливе послання, яке облетіло мережу. В юності вона не вважала себе красунею і, як і багато підлітків, стикалася з багатьма проблемами. Але з віком прийняла свою унікальність, індивідуальність і полюбила себе, після чого життя змінилося. Так що тепер вона радить не витрачати час на самокопання, а зайнятися самовдосконаленням. До речі, своїм віком, і зовнішністю вона також задоволена. "Я не ідеальна, але мені й не треба виглядати так, як ніби мені 25... Мені 43, я займаюся улюбленою справою і відчуваю себе благословенною небесами", – сказала вона пару років тому. І сьогодні, судячи з усього, нічого не змінилося.