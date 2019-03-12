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Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед непростим вибором

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 16:47
Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед непростим вибором
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Телеведуча дуже тонко звернулася до хейтерів

Маша Єфросиніна – однозначно одна з найстильніших українських телеведучих. Блогер часто балує шанувальників буквально бездоганним відчуттям стилю і ультра трендовими образами. При цьому Єфросиніній, яка раніше блиснула "нескінченними" ногами, вдається дуже тонко відстежувати новинки і вміло поєднувати їх у своїх повсякденних або вечірніх модних луках. Так і нещодавно ведуча показала шанувальникам повсякденний образ в брючному костюмі. При цьому для стильного виходу Єфросиніна вибрала "суцільно бренди".

Так, на маші Єфросиніній – цікавий брючний костюм синього кольору, що плавно переходить в насичений зелений, від Dries Van Noten. При цьому штани-кльош знову актуальні в новому модному сезоні.

На ніжках – массивыне білі кросівки Gucci. З аксесуарів – сонцезахисні окуляри COVERNUMBERONE.

Стильна Маша Єфросиніна

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому цікаво, що нове фото Маша супроводила дуже мудрою фразою, над якою варто задуматися. Швидше за все, вона більше спрямована в бік коментаторів-хейтерів.

"Понуро підглядати за кимось, втішаючи свої невдачі в лихослів'ї і забувши про власне життя; або жадібно і з задоволенням вбирати кожен день, яким би він не був - бо він твій, та другого такого не буде ... #выборзакаждым #двапортрета", - пише Маша Єфросиніна.

Шанувальники ведучої поспішили прокоментувати і її новий образ, і думки вголос.

  • "Клас слова, відмінний лук"
  • "Жінка на задньому тлі відмінно демонструє своїм виразом саме ту "щасливу дружину і матір, яка втішає себе в лихослів'ї"
  • "Дуже стильно"
  • "Маша, кожен сказаний вираз вами - хіт! Захоплююся вами"
  • "Шикарні слова!"
  • "Вам легко говорити, Маша, ви худа))"
  • "Дуже стильно"

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладання в світі.

Раніше повідомлялося про те, що Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою.

"З Джулією Робертс": Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)
Новини України Маша Єфросиніна
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