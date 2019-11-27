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Кістка широка? Експерт розвіяла міфи про причини зайвої ваги

Lite » Краса 27.11.2019 - 15:31
Кістка широка? Експерт розвіяла міфи про причини зайвої ваги
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розповіла, чи впливають гормони і генетика на вашу вагу

Існує кілька популярних причин, які для багатьох є 100% поясненням, чому ви не худнете. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розповіла, як худнути під час сну, на своїй сторінці в Instagram розвінчала основні міфи і помилки про причини зайвої ваги і проблеми з її зниженням.

Як зазначила експерт, є 4 поширених "пояснення".

  • Уповільнений обмін речовин
  • Гормональні збої
  • Широка/важка кістка
  • У мене все в родині повні - це спадкове


МІФ 1. У мене гормональні збої, тому я не худну.

ПРАВДА. Организим робить жирові запаси не гормонів, а зайвих калорій, які ви не витратили. Їжте на 20% менше належних калорій і ви почнете худнути, навіть при гормонотерапії.

Якщо ваш апетит сильно підвищений через прийом гормонів, зверніться до лікаря для коректування лікування, можливо, препарат вам не підходить.

МІФ 2. У мене уповільнений обмін речовин, тому я не можу схуднути.

ПРАВДА. Дійсно, при наявності зайвої ваги і супутніх їй захворюваннях, обмін речовин сповільнюється і вага йде важче. Але не означає, що не йде зовсім. В такому випадку можна збільшити дефіцит калорій. Знижуйте не більше 100 ккал в тиждень. І спостерігайте за собою. Голоду бути не повинно, млявості і браку енергії теж. Якщо вага рушила, краще зупинитися на цій калорійності і додати більше активності.

Кістка широка? Експерт розвіяла міфи про причини зайвої ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)


МІФ 3. Я не худну, тому що в моїй родині всі повні.

ПРАВДА. Зайва вага у всій сім'ї не пов'язана зі спадковістю. Це результат сімейних звичок харчування, які передаються від батьків дітям. Якщо ви складете собі правильно меню з дефіцитом калорій і балансом КБЖУ, то ви почнете худнути.

Кістка широка? Експерт розвіяла міфи про причини зайвої ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 4. Широка кістка.

ПРАВДА. За винятком внутрішньої частини, де знаходиться мозок, кістки тверді структури, що складаються з кальцію. Як тільки ви перестали рости, розмір кісток неможливо змінити. Однак, ви можете змінити розмір жирових відкладень за допомогою дефіциту калорій.

Загальна маса кісток людини, без урахування жирового і рідинного наповнення, становить близько 4-5 кг у дорослих чоловіків і 2-3 кг у дорослих жінок.

Кістка широка? Експерт розвіяла міфи про причини зайвої ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

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