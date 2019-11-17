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Отимуємо максимум користі від горіхів: експерт розкрила важливий секрет

Lite » Їжа 17.11.2019 - 08:35
Отимуємо максимум користі від горіхів: експерт розкрила важливий секрет
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог вказала любителям горіхів на важливий нюанс

Горіхи – справжнє джерело різних вітамінів, мікроелементів, корисних жирів, включаючи Омега-3. Дієтологи та лікарі часто говорять про їх корисні властивості і благотворний вплив на органи і системи, але користь цього продукту можна збільшити в рази, якщо правильно його вживати. Нутриціолог Олена Кален, яка нещодавно перерахувала сім причин вживати воду при схудненні, на сторінці в Instagram поділилася секретом, як отримати максимум користі з горіхів.

Волоські, пекан, мигдаль, кедрові, фундук, лляне насіння, кунжутна, гарбузове насіння соняшнику та інші - всі вони несуть максимум користі, якщо їх правильно підготувати до вживання .

Головне правило у вживанні горіхів, щоб витягти максимум користі — вимочувати:

Отимуємо максимум користі від горіхів: експерт розкрила важливий секрет

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Мигдаль і пекан 8-12 годин,
  • Інші горіхи 4-6 годин,
  • Насінню достатньо 3 години.

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Вимочувати потрібно для того, щоб вийшла фитинова кислота, яка пов'язує мінерали в нашому організмі і перешкоджає їх засвоєнню. Тобто, якщо ви не вимочили горіхи і їсте разом з ними іншу корисну їжу, то фитинова кислота цю всю користь згортає, зв'язує і виводить з організму. В результаті корисні речовини не засвоїлися.

Отимуємо максимум користі від горіхів: експерт розкрила важливий секрет

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як вимочувати:

Залити холодною водою і поставити в холодильник, після визначеного часу воду злити, горіхи промити. Горіхи готові до вживання — їжте їх, як окремий продукт, або додавайте в салати.

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