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Кость широкая? Эксперт развенчала мифы о причинах лишнего веса

Lite » Красота 27.11.2019 - 15:31
Кость широкая? Эксперт развенчала мифы о причинах лишнего веса
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог рассказала, влияют ли гормоны и генетика на ваш вес

Существует несколько популярных причин, которые для многих являются 100% объяснением, почему вы не худеете. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее рассказала, как худеть во время сна, на своей странице в Instagram развенчала основные мифы и заблуждения о причинах лишнего веса и проблемах с его снижением.

Как отметила эксперт, есть 4 распространенных "объяснения".

  • Замедленный обмен веществ
  • Гормональные сбои
  • Широкая/тяжелая кость
  • У меня все в семье полные - это наследственное


МИФ 1. У меня гормональные сбои, поэтому я не худею.

ПРАВДА. Организим делает жировые запасы не из гормонов, а из лишних калорий, которые вы не израсходовали. Ешьте на 20% меньше положенных калорий и вы начнете худеть, даже при гормонотерапии.

Если ваш аппетит сильно повышен из-за приема гормонов, обратитесь к врачу для корректировки лечения, возможно, перпарат вам не подходит.

МИФ 2. У меня замедлен обмен веществ, поэтому я не могу похудеть.

ПРАВДА. Действительно, при наличии лишнего веса и сопутствующих ему заболеваниях, обмен веществ замедляется и вес уходит труднее. Но не значит, что не уходит совсем. В таком случае можно увеличить дефицит калорий. Снижайте не более 100 ккал в неделю. И наблюдайте за собой. Голода быть не должно, вялости и нехватки энергии тоже. Если вес тронулся, лучше остановиться на этой калорийности и добавить больше активности.

Кость широкая? Эксперт развенчала мифы о причинах лишнего веса

Иллюстративное фото (pexels.com)


МИФ 3. Я не худею, потому что в моей семье все полные.

ПРАВДА. Лишний вес у всей семьи не связан с наследственностью. Это результат семейных привычек питания, которые передаются от родителей детям. Если вы составите себе правильно меню с дефицитом калорий и балансом КБЖУ, то вы начнете худеть.

Кость широкая? Эксперт развенчала мифы о причинах лишнего веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ 4. Широкая кость.

ПРАВДА. За исключением внутренней части, где находится мозг, кости — твердые структуры, состоящие из кальция. Как только вы перестали расти, размер костей невозможно изменить. Однако, вы можете изменить размер жировых отложений с помощью дефицита калорий.

Общая масса костей человека, без учета жирового и жидкостного наполнения, составляет около 4-5 кг у взрослых мужчин и 2-3 кг у взрослых женщин.

Кость широкая? Эксперт развенчала мифы о причинах лишнего веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

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