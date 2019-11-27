Кость широкая? Эксперт развенчала мифы о причинах лишнего веса

Нутрициолог рассказала, влияют ли гормоны и генетика на ваш вес
Существует несколько популярных причин, которые для многих являются 100% объяснением, почему вы не худеете. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее рассказала, как худеть во время сна, на своей странице в Instagram развенчала основные мифы и заблуждения о причинах лишнего веса и проблемах с его снижением.
Как отметила эксперт, есть 4 распространенных "объяснения".
⠀
МИФ 1. У меня гормональные сбои, поэтому я не худею.
ПРАВДА. Организим делает жировые запасы не из гормонов, а из лишних калорий, которые вы не израсходовали. Ешьте на 20% меньше положенных калорий и вы начнете худеть, даже при гормонотерапии.
⠀
Если ваш аппетит сильно повышен из-за приема гормонов, обратитесь к врачу для корректировки лечения, возможно, перпарат вам не подходит.
⠀
МИФ 2. У меня замедлен обмен веществ, поэтому я не могу похудеть.
ПРАВДА. Действительно, при наличии лишнего веса и сопутствующих ему заболеваниях, обмен веществ замедляется и вес уходит труднее. Но не значит, что не уходит совсем. В таком случае можно увеличить дефицит калорий. Снижайте не более 100 ккал в неделю. И наблюдайте за собой. Голода быть не должно, вялости и нехватки энергии тоже. Если вес тронулся, лучше остановиться на этой калорийности и добавить больше активности.
Иллюстративное фото (pexels.com)
⠀
МИФ 3. Я не худею, потому что в моей семье все полные.
ПРАВДА. Лишний вес у всей семьи не связан с наследственностью. Это результат семейных привычек питания, которые передаются от родителей детям. Если вы составите себе правильно меню с дефицитом калорий и балансом КБЖУ, то вы начнете худеть.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
МИФ 4. Широкая кость.
ПРАВДА. За исключением внутренней части, где находится мозг, кости — твердые структуры, состоящие из кальция. Как только вы перестали расти, размер костей невозможно изменить. Однако, вы можете изменить размер жировых отложений с помощью дефицита калорий.
Общая масса костей человека, без учета жирового и жидкостного наполнения, составляет около 4-5 кг у взрослых мужчин и 2-3 кг у взрослых женщин.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ранее диетолог Елена Кален рассказала, как употреблять орехи, чтобы получить максимум пользы.