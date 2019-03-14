"Кава – окрема тема": українська модель Алла Костромічева поділилася цінними порадами харчування

Українська модель віддає перевагу не частому вживанню напоїв з кофеїном

Всемирно известная модель из Украины, а также судья проекта "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева в преддверии жаркого сезона решила подробно рассказать своим instagram-подписчикам о том, как поддерживает водный баланс и что предпочитает из напитков. К примеру, Костромичева отметила, что любит чай и кофе, но вот в вопросе потребления кофе модель крайне осторожна.

Во-первых, Костромичева не пьет больше одной чашечки кофе в день. И только в тех случаях, если ей нужно действительно взбодриться для насыщенного трудового дня. Кроме того, украинская модель не добавляет в кофе молоко. И на это также есть свои причины.

"Я вообще не употребляю молоко в чистом виде, у большинства взрослых людей нет ферментов способных его переварить, и оно превращается в нагрузку для организма. Следует помнить, что кофе выводит из организма много воды. Так что на каждое эспрессо вы должны себе любимой поллитра чистой воды", — объясняет Алла Костромичева.

Среди любимых напитков – камбуча (чайный гриб), различные домашние компоты и лимонады. И конечно же простая вода.

"Первый стакан воды выпиваю как только проснулась, желательно, чтобы она была теплая (знаю, мерзко), можно с вечера оставлять в термосе. Так желудок и кишечник приготовятся к дальнейшей работе и будут лучше переваривать еду. Если иду на утреннюю тренировку, то добавляю в воду ложку меда, чтобы легче перенести голод до завтрака. (Для меня эти 1,5-2 часа критичны) Потом выпиваю стакан воды через час после завтрака. Тоже самое касается всех приемов пищи: за полчаса "до" или через час "после". Вода, выпитая во время еды или сразу после нее, снижает концентрацию желудочного сока, и пища переваривается хуже", — делится полезными рекомендациями Костромичева.

Алла Костромичева

Также модель вторит диетологам, которые всегда повторяют, что идеальный водный баланс – ключ к достижению стройной фигуры.



"Оптимальное количество жидкости заметно ускоряет обмен веществ. Более того, мы часто принимаем жажду за голод, едим вместо того, чтобы пить и, как водится, легко переедаем. Также иногда головная боль является просто симптомом обезвоживания, так что перед тем как глотать спазмолитик, выпейте просто стакан воды и подождите 20 мин. Рекомендуется ежедневно выпивать около 2-2,5 л воды (из расчета 30–40 грамм на 1 кг веса)", - подытожила Алла Костромичева.

Напомним, ранее Алла Костромичева призналась, что одевалась в секонд-хенде.

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