Кава і і апельсиновий фреш: продукти-табу, які не варто їсти на сніданок

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Навіть апельсиновий фреш - не кращий варіант для сніданку

Кукурудзяні пластівці, кава та апельсиновий фреш – здавалося б, ідеальний сніданок з американської мелодрами. Однак ці продукти категорично не можна вживати натщесерце. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», підготували добірку продуктів, які не можна їсти вранці.

Безумовно, свіжі овочі корисні, але тільки не на порожній шлунок. Усе через наявність у їхньому складі агресивних кислот, які при попаданні просто роз’їдають стінки шлунка. Постійні овочеві сніданки можуть спровокувати гастрит або ж навіть виразку.

Філіжанка кави зранку – щоденний ритуал багатьох українців. Але, на жаль, ця звичка – шкідлива. Річ у тому, що кофеїн стимулює виділення шлункових соків, які при відсутності їжі у шлунку просто руйнують слизову оболонку та порушують травлення, а у «подарунок» ви отримаєте гастрит. Якщо ви додаєте у каву молоко – себе не заспокоюйте: каміння в нирках може бути наслідком такого кавування. Побалувати себе зранку кавою можна, але перед цим варто добряче поснідати.

Від улюбленої кави натщесерце краще відмовитися (фото: unsplash.com/@ohmky2540)

Не варто віддавати перевагу сніданкам зі спеціями, бо вони провокують захворювання шлунково-кишкового тракту. Спеції подразнюють порожній шлунок та, як і кава, провокують надмірне виділення шлункового соку.

Цитрусові зранку – теж не найкраща ідея. Особливо апельсиновий фреш. Кількість цукру та кислоти, яку ви отримаєте натщесерце разом із фрешем, зашкалює. Коли велика кількість кислоти потрапляє в шлунок, вона руйнує кислотний баланс, викликає печію та збільшує ймовірність розвитку хвороб травної системи.

Здоба, солодощі та каші швидкого приготування зранку дають швидкий заряд енергії, але вже через годину ви знову будете голодним. Окрім того, прості вуглеводи сприяють швидкому підвищенню рівня цукру, а згодом і його стрімке падіння. Тому не дивуйтеся, якщо через деякий час відчуєте різку втому та апатію. Ще один злісний компонент – дріжджі. Вони хоч і роблять випічку пухкою, але викликають в організмі бродіння і вбивають корисні бактерії.

Банани – природні цукерки, адже містять величезну кількість цукру. Поласуєте – спровокуєте швидкий викид інсуліну і цукру. А високий вміст магнію створює дисбаланс із кальцієм та сповільнює роботу серця. А якщо ви фанат бананів, поєднуйте їх із природними жирами – арахісом, натуральними йогуртами та кашами, вони нейтралізують дію цукру.

Банани в якості ситного перекусу - відмінний варіант. Але не для повноцінного сніданку (фото: unsplash.com/@shootdelicious)

Починати день зі склянки води – ледь не головне правило здорового харчування. Вода запускає метаболізм та стимулює процеси травлення. Але тільки не холодна. Рідини низької температури викликають спазми судин слизової оболонки. Вода має бути кімнатної температури або навіть трішки підігрітою. Про газовані напої зранку взагалі слід забути, якщо ви хочете вберегти здоров’я.

Тож який він, правильний сніданок? Дієтологи радять вранці їсти складні вуглеводи, наприклад, каші або білок, також чудово засвоюється нежирне м’ясо та яйця.