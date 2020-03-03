Шпаргалка для ласунів: топ-5 секретів, як їсти солодке без шкоди для фігури

Дієтолог поділилася ефективними порадами для ласунів
Солодощі часто так міцно вкорінюються в меню, що уявити без них чаювання або перекус просто не хочеться. До того ж солодкий "шматочок щастя" здатний миттєво підняти настрій, і вуаля – про наслідки для фігури вже ніхто не думає, поки насолоджується десертом. Чому ж так складно "приборкати" тягу до цукру та його похідних? Про це в Instagram розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка навчила правильно вживати солодощі, щоб потім не переживати про форми.
Як багато розмов і суперечок навколо цукерок, печива і різних десертів. Їсти? Не їсти? Якщо їсти, то коли і скільки? І які солодощі найбільш безпечні для фігури?
⠀
Пам'ятаємо найголовніше правило адекватного ПП – ніяких жорстких обмежень!
При виборі продуктів пам'ятайте про ваші пріоритети і керуйтеся здоровою логікою.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Головні правила для солодкого:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо порівняти зефір: 1шт зефіру популярної ТМ з супермаркету 150 ккал і така ж 1 шт зефіру на агар-агарі – всього 86 ккал. Різниця майже в 2 рази!
⠀
З усього можливого солодкого вибирайте найбільш корисні варіанти. Наприклад, чорний шоколад корисніше молочного завдяки вмісту какао-бобів.
Раніше дієтолог Евеліна Авраменко розповіла про роль води в процесі схуднення і навела цікаві дані досліджень.