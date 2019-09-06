Меню для здорового сну: експерт розкрила важливі секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася порадами, як поліпшити якість сну

Раціон безпосередньо пов'язаний з якістю сну, і щоб відпочинок вночі був здоровим, слід правильно організувати харчування протягом дня. Так вважає експерт по схудненню Катя Медушкіна, яка раніше розповіла, якому шоколаду віддати перевагу тим, хто худне. В Instagram вона написала, як грамотно скласти меню для повноцінного сну.

І переїдання, і голодування ведуть до одного результату - поверхневого сну, довгому засипанню або зовсім безсонні. "Бонуси" - печія від обжерливості, а від голодування - застій жовчі і жировий гепатоз, коли глікоген в печінці замінює жир.

Разом з харчуванням і спортом сон - невід'ємний елемент здорового способу життя, який дозволяє "редагувати" вагу і фізичну форму.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нестача сну - вірний шлях до зайвим килограмам. Організм намагається заповнити енергетичний запас, вимагаючи більше їжі, а низький рівень соматотропного гормону, що виділяється у сні, підвищує рівень стресу, блокує метаболізм, не дає відновлюватися м'язам і тканинам.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-3 способи поліпшити якість сну через харчування:

Складіть раціон на день

5-6 прийомів їжі, останній з яких - не пізніше 30-60 хвилин до сну.

Харчуйтеся правильно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фастфуд, трансжири, швидкі вуглеводи шкодять не тільки талії, але і відпочинку, скорочуючи повільну фазу сну.

Вибирайте корисні "сонні" продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад, перекус перед сном краще зробити білковим - доведено, що казеїн краще засвоюється ввечері. Повечеряти можна індичкою - джерелом триптофану, необхідного для вироблення серотоніну. Разом зі шпинатом в організм надійде магній для міцної нервової системи, адже стреси - одна з головних причин поганого сну.

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