Меню для здорового сну: експерт розкрила важливі секрети

Експерт поділилася порадами, як поліпшити якість сну
Раціон безпосередньо пов'язаний з якістю сну, і щоб відпочинок вночі був здоровим, слід правильно організувати харчування протягом дня. Так вважає експерт по схудненню Катя Медушкіна, яка раніше розповіла, якому шоколаду віддати перевагу тим, хто худне. В Instagram вона написала, як грамотно скласти меню для повноцінного сну.
І переїдання, і голодування ведуть до одного результату - поверхневого сну, довгому засипанню або зовсім безсонні. "Бонуси" - печія від обжерливості, а від голодування - застій жовчі і жировий гепатоз, коли глікоген в печінці замінює жир.
Разом з харчуванням і спортом сон - невід'ємний елемент здорового способу життя, який дозволяє "редагувати" вагу і фізичну форму.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нестача сну - вірний шлях до зайвим килограмам. Організм намагається заповнити енергетичний запас, вимагаючи більше їжі, а низький рівень соматотропного гормону, що виділяється у сні, підвищує рівень стресу, блокує метаболізм, не дає відновлюватися м'язам і тканинам.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Топ-3 способи поліпшити якість сну через харчування:
5-6 прийомів їжі, останній з яких - не пізніше 30-60 хвилин до сну.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Фастфуд, трансжири, швидкі вуглеводи шкодять не тільки талії, але і відпочинку, скорочуючи повільну фазу сну.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Наприклад, перекус перед сном краще зробити білковим - доведено, що казеїн краще засвоюється ввечері. Повечеряти можна індичкою - джерелом триптофану, необхідного для вироблення серотоніну. Разом зі шпинатом в організм надійде магній для міцної нервової системи, адже стреси - одна з головних причин поганого сну.
Нагадаємо, що дієтолог Наталія Макієнко назвала продукти для здорової і красивої шкіри.