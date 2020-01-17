Топ-5 правил, які допоможуть швидко прийти у форму: корисна шпаргалка від експерта

Експерт розповіла, що допоможе швидко превести організм в порядок після свят
Свята залишилися позаду, і тепер основне завдання – повернутися у форму після застіль і систематичного переїдання. Так як же найбільш ефективно, швидко і з користю для здоров'я привести себе в порядок? П'ять правил від нутріціолога Олени Кален, які вона опублікувала на сторінці Instagram, допоможуть поліпшити свій стан в найкоротші терміни.
Періоди переїдання є стресом для організму і негативно позначаються на його роботі в подальшому. Ось 5 правил для тих, хто хоче швидко відновитися.
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Харчування
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Приймати їжу важливо з голоду і до втамування. Це допоможе нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, спалювати жирові відкладення, нормалізувати обмінні процеси.
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Вибирайте їжу більш легку, з низькою кількістю цукру, нежирну. Тимчасово обмежте споживання алкоголю, фастфуда, солодких напоїв.
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Віддайте перевагу продуктам, багатим вітамінами, мінералами, клітковиною, незамінними корисними речовинами. Наприклад, крупи, овочі, фрукти, молочні продукт, птиця, риба, морепродукти, рослинні олії холодного віджиму.
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Питний режим
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Оскільки після свят в організмі накопичилися шлаки і токсини важливо вивести їх з організму, в цьому нам допомагає вода. Також після вживання алкоголю організм зневоднюється і дуже важливо нормалізувати водний баланс. Це допоможе поліпшити стан шкіри, нормалізувати обмінні процеси, процеси виведення з організму.
Фізична активність
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Почніть займатися будь-якою фізичною активністю. Це може бути прогулянка, зарядка, плавання, велосипед або фітнес. Фізична активність допомагає швидше прийти в себе після свят, піднімає загальний тонус організму, додає енергії
Очищення організму і нормалізація роботи кишечника
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Споживання алкоголю призводить до інтоксикації організму. Для того, щоб допомогти організму очиститися почніть приймати сорбенти, відвари трав для підтримки печінки, нирок, видільних систем.
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Крім цього, важливо підтримати кишечник, щоб всі токсини і шлаки вчасно залишали організм. Для цього додайте в раціон клітковину, почніть приймати бактерії, які нормалізують мікрофлору кишечника.
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Психологічна робота
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Для того, щоб запобігти подібному в майбутньому, важливо розібратися з глибинними причинами переїдання, і підкоригувати або змінити свою поведінку, звички, почати мислити як струнка людина, і після наступного свята вийти з нього без наслідків для організму.
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