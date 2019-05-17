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Ікона стилю: Лілія Ребрик зачарувала повністю синім образом у відвертій сукні (фото)

Lite » Мода 17.05.2019 - 20:31
Ікона стилю: Лілія Ребрик зачарувала повністю синім образом у відвертій сукні (фото)
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також розповіла про плани на вихідні

Лілія Ребрик продовжує свою традиційну "рубрику" образ дня. Українська телеведуча буквально кожен день показує багатотисячній армії шанувальників (а це понад 390 тис. підписників) у мережі instagram стильні образи, які приміряє під час зйомок нових випусків програми "Ранок з Україною".

Так, Ребрик опублікувала нове стильне фото, на якому демонструє свій повністю синій лук. Зазначимо, що в цьому році на піку популярності саме монохромні образи. Особливо популярні однотонні костюми яскравого рожевого, блакитного або жовтого кольорів.

Лілія віддала перевагу глибокому синьому кольору. Співачка позує у облягаючій сукні довжини міді – по щиколотку. Плаття з довгими рукавами-ліхтариками, з класичною лінією коміра... Але незважаючи на свою "закритість" виглядає дуже ефектно. Талію ведучої підкреслює білосніжний пояс. В цілому образ доповнюють замшеві туфельки такого ж синього кольору. А також природний макіяж і проста зачіска – романтичні локони.

Лілія Ребрик

Ікона стилю: Лілія Ребрик зачарувала повністю синім образом у відвертій сукні (фото)

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При цьому Ребрик також поділилася своїми планами на вихідні. З'ясувалося, що телеведуча не буде відпочивати, а відправляється з виступом в Одесу.

"Дивна магія п’ятниці - ефір відпрацювали, кінець робочого тижня, а замість втоми - з`являється ще більше сил. А знаєте чому? Бо я їду в Одесу на гастролі з виставою "Номер 13". Розслаблятися нема коли", - пише Лілія Ребрик.

Трохи пізніше телеведуча опублікувала фото і повідомила, що вже на шляху до Одеси.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик вирушила з гастролями театру в Одесу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ведучої поспішили залишити відгуки і з приводу її образу, і з приводу її тайм-менеджменту. Багато захоплювалися тим, як їх улюблениця все встигає і звідки у неї стільки енергії.

  • "Ліля скажіть звідки у вас стільки инергии, сил на все вистачає? Я просто захоплююся вами. Поділіться будь ласка рецептом"
  • "Як ви все встигаєте?"
  • "Мій улюблений колір – королівський"
  • "Ох і трудяшка! А ми будемо відпочивати))"
  • "Ви гарна, чарівна, успішна! Щастя любити тишу! Не впускайте всіх у своє особисте життя!"
  • "Лілія, ви ікона стилю. Усіляких Вам гараздів і сім'ї теж"
  • "Ліля, вам дуже личить синій!!! Краса, яскраво"
  • "А сукня і в правду дуже красива!"
  • "Красива дівчина. Супер!"
  • "Лілія неперевершена. Дуже в синьому красиво"
  • "Вам немає рівних!!!"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з чоловіком відпочили в Парижі, де відвідала головну пам'ятку "місто любові".

Також до цього Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки. На одному зі знімків крихітці всього 5 днів!

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