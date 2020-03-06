Дві вправи від психолога, які допоможуть утримати вагу після схуднення

Зупинити стрілку ваг на заповітній цифрі допоможуть психологічні вправи
Утримати бажану вагу куди складніше, ніж дійти до заповітної цифри на вагах, а щоб це зробити варто не тільки підключити мотивацію і силу волі, а обзавестися звичками, які допоможуть залишатися стрункою. Є і секретні психологічні методи в боротьбі заповітну цифру на вагах. Нутриціолог Олена Кален в Instagram розповіла про два методи від психолога, які допоможуть зафіксувати стрілку на заповітній цифрі.
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Зниження ваги можна порівняти зі змаганням. Коли спортсмен отримує головний приз, йому хочеться розслабитися і відпочити. Аналогічна ситуація відбувається з багатьма людьми, які дедалі більш стрункі. Коли вони бачать заповітну цифру на вагах, то хочуть потішити і нагородити себе.Часто використовують для цього їжу і знову набирають вагу. Особливо, якщо сиділи на строгій дієті.
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2 простих і ефективних вправи, які допоможуть утримати вагу:
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вправа 1. Навчитеся розпізнавати і опрацьовувати свої емоції. Найчастіше людина переїдає, тому що не вміє справлятися зі своїми емоціями і не бачить, які потреби за ними стоять. Замість цього він їх пригнічує.
Намагатися придушувати емоції і бажання — те ж саме, що утримувати надувний м'яч під водою. Ви витрачаєте багато зусиль, але м'яч все одно вискакує на поверхню. Чим сильніше ви тиснете, тим більше буде сплеск.
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Один із способів роботи з емоціями — завести щоденник і виписувати в нього всі переживання, стани і події, які призводять до стресу.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Схема ведення щоденника
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Крок 1. Опишіть ситуацію і свою тілесну реакцію. Будь-які уявлення, думки, емоції моментально відображаються на тонусі м'язів і м'язової роботі. Поспостерігайте за тілом і постарайтеся уявити своє почуття, якого вона кольору, форми, запаху? Про що хоче вам сказати?
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Крок 2. Подумайте, які потреби стоять за цим відчуттям, чого насправді вам хочеться у відчуттях тіла або емоціях/почуттях?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вправа 2. Сфокусуйтеся на процесі. Люди не помічають, як тарілка стає порожньою, коли паралельно роблять ще кілька справ. Наприклад, дивляться серіал, читають, перевіряють пошту.
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В результаті, мозок не фіксує задоволення від їжі. Людина відчуває себе напівголодною і йде за другою порцією.
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В момент прийому їжі, їжте повільно, насолоджуйтеся кожним шматочком і виключіть всі дратуючі чинники. Якщо ніяк не можете жувати в тиші, поставте розслаблюючу музику на фоні.
Раніше нутриціолог Наталія Кошкіна дала поради тим, хто дотримується посту або є вегентаріанцем.