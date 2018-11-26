Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дня

Фото: (pixabay.com)

Яблука можуть стати оригінальним десертом до м'ясних страв

Багато хто вважає, що з'їдене на ніч перетворюється в жирові відкладення. Якщо набити шлунок важкою жирною і висококалорійною їжею, то так і буде. Але те ж саме відбувається, коли ви дозволяєте собі шкідливі надмірності вдень. Їжа практично однаково розщеплюється і всмоктується в травній системі в будь-який час доби. Про це розповів експерт Михайло Гаврилов, передають російські ЗМІ.

Кальмари

Кальмари є найбільш дієтичним варіантом морепродуктів. Білка в ньому багато, та йоду, який необхідний для нормальної діяльності щитовидної залози. На вечерю підійдуть страви з варених або тушкованих без масла кальмарів.

Сочевиця

Суперпродукт для вечері вегетаріанців. Адже в цих бобових поєднуються і білки, і вуглеводи. Для вечері краще вибрати чорну сочевицю. До того ж вона швидко готується — всього лише 5 хвилин.

Сир

Вибирай сир не більше 5-відсоткової жирності. Але краще не їж його в сирому вигляді. Приготуй з нього сирники або запіканку — так ти отримаєш відчуття ситості не на пару годин, а, як мінімум, на 4.

Зелені кислі яблука

Щоб яблука краще засвоїлися, їх краще запекти. До речі, яблука можуть стати оригінальним десертом до м'ясних страв. Їх користь полягає насамперед у вмісті пектину, який є їжею для корисних бактерій.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: (video.rbc.ua)