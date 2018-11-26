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Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дня

Lite » Краса і здоров'я 26.11.2018 - 15:21
Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дня
Фото: (pixabay.com)

Яблука можуть стати оригінальним десертом до м'ясних страв

Багато хто вважає, що з'їдене на ніч перетворюється в жирові відкладення. Якщо набити шлунок важкою жирною і висококалорійною їжею, то так і буде. Але те ж саме відбувається, коли ви дозволяєте собі шкідливі надмірності вдень. Їжа практично однаково розщеплюється і всмоктується в травній системі в будь-який час доби. Про це розповів експерт Михайло Гаврилов, передають російські ЗМІ.

Кальмари

Кальмари є найбільш дієтичним варіантом морепродуктів. Білка в ньому багато, та йоду, який необхідний для нормальної діяльності щитовидної залози. На вечерю підійдуть страви з варених або тушкованих без масла кальмарів.

Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дня

Сочевиця

Суперпродукт для вечері вегетаріанців. Адже в цих бобових поєднуються і білки, і вуглеводи. Для вечері краще вибрати чорну сочевицю. До того ж вона швидко готується — всього лише 5 хвилин.

Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дня

Сир

Вибирай сир не більше 5-відсоткової жирності. Але краще не їж його в сирому вигляді. Приготуй з нього сирники або запіканку — так ти отримаєш відчуття ситості не на пару годин, а, як мінімум, на 4.

Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дня

Зелені кислі яблука

Щоб яблука краще засвоїлися, їх краще запекти. До речі, яблука можуть стати оригінальним десертом до м'ясних страв. Їх користь полягає насамперед у вмісті пектину, який є їжею для корисних бактерій.

Ідеальна вечеря: експерти розповіли, що з'їсти в кінці дняФото: (pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про смачний крем-суп з цвітної капусти з рибою.

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Відео: (video.rbc.ua)

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