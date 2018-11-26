Идеальный ужин: эксперты рассказали, что съесть в конце дня

Фото: (pixabay.com)

Яблоки могут стать оригинальным десертом к мясным блюдам

Многие полагают, что съеденное на ночь превращается в жировые отложения. Если набить желудок тяжелой жирной и высококалорийной едой, то так и будет. Но то же самое происходит, когда вы позволяете себе вредные излишества днем. Пища практически одинаково расщепляется и всасывается в пищеварительной системе в любое время суток. Об этом рассказал эксперт Михаил Гаврилов, передают российские СМИ.

Кальмары

Кальмары являются самым диетическим вариантом морепродуктов. И белка в нем много, и йода, который необходим для нормальной деятельности щитовидной железы. На ужин подойдут блюда из вареных или тушеных без масла кальмаров.

Чечевица

Суперпродукт для ужина вегетарианцев. Ведь в этих бобовых сочетаются и белки, и углеводы. Для ужина лучше выбрать черную чечевицу. К тому же она быстро готовится — всего лишь 5 минут.

Творог

Выбирай творог не более 5-процентной жирности. Но лучше не ешь его в сыром виде. Приготовь из него сырники или запеканку — так ты получишь чувство сытости не на пару часов, а, как минимум, на 4.

Зеленые кислые яблоки

Чтобы яблоки лучше усвоились, их лучше запечь. Кстати, яблоки могут стать оригинальным десертом к мясным блюдам. Их польза заключается прежде всего в содержащемся пектине, который является пищей для полезных бактерий.

Фото: (pixabay.com)

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Видео: (video.rbc.ua)