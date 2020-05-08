Ідеальна ранкова зарядка: експерт показала ефективну техніку для тонусу і гнучкості

На карантині важливо не тільки дотримуватися режиму і правильного харчування, але і зберігати фізичну активність. Не потрібно без підготовки братися за виконання складних комплексів, досить робити розминку і зарядку. Дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка раніше розповіла, яка олія краще всього придатна для смаження, показала в Instagram ідеальну техніку для розтяжки і тонусу м'язів.

Сурья намаскар або ранкове привітання Сонцю - ідеальна ранкова зарядка: розтягує, масажує, стимулює і тонізує всі найголовніші м'язи і органи тіла. Крім тіла, це ще й зарядка для духа. Техніка являє собою серію з 12 асан, у яких відбуваються почергові нахили вперед і назад, що згинають і витягають хребет і інші частини тіла.

Сурья намаскар є одним з найбільш ефективних методів підвищення гнучкості тіла. Ви помітите це за умови її регулярного виконання.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мінімум 3 кола (1 коло = асани з однієї і з іншої ноги), максимум - скільки захочете. Йоги роблять 108. Жінки починають робити з лівої ноги, чоловіки - з правої.

Раніше експерт зазначала, що в умовах самоізоляції і карантину все одно потрібно зберігати рухову активність. Інакше і тонус м'язи втратять, і з'являться зайві кілограми. Вона запропонувала кілька варіантів рішення проблеми фізичної активності в домашніх умовах:

найпростіший – Google - пошук і YouTube. Там купа відео тренувань.Займайся не хочу.

для тих, кому важлива взаємодія з тренером - зараз багато тренерів та клуби проводять онлайн тренування.

Раніше дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як перемогти нудьгу і лінь і знайти мотивацію для перевітлення.