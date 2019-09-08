Як не відмовлятися від солодкого при схудненні: дієтолог дала відповідь

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як худнути і ласувати смачненьким

Для багатьох людей чи не головною проблемою при схудненні є відмова від солодкого - адже ласунів досить багато. Чи можливо продовжувати їсти улюблені ласощі і при цьому втрачати вагу? Нутриціолог Катя впевнена, що так. Треба його просто скоротити, а не робити з цього свій денний раціон, зазначила вона на своїй сторінці в Instagram.

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Заборона улюбленого печива, цукерок, булочки або будь-якої іншої солодощі призведе до зриву. І навіть ПП варіанти солодощів і випічки не допоможуть, тому що мозок швидко зрозуміє, що його обманюють! І в підсумку все одно захочеться з'їсти те найсмачніше і улюблене, тому що воно заборонене.

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Ні фруктоза, ні мед, ні ц\з мука, ні бездрожжева продукція не допоможуть. І знамените дурне правило — солодке лише вранці - теж не допоможе, якщо ти їси його багато або бездумно замінюєш сухофруктами або зефіром (взагалі не зрозуміло, хто сказав, що він низькокалорійний?). Так в одній зефірині міститься вся денна норма цукру.

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

ВООЗ без шкоди для здоров'я на схудненні дозволяє до 20% від добової калорійності віддавати під улюблені вкусняхи. З'їж ти їх, впиши в свою норму і будь щаслива і спокійна. Психоемоційний стан дуже важливий в схудненні!

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Не забувай про цукор. Максимальна міра 5-6 ч. л чистого цукру на добу (до 30г). Це магазинна випічка і солодощі, всі йогурти з наповнювачами, шоколад, батончики і т. д. Тобто все, що містить доданий цукор. Не ведися на маркетинг з написом БАГАТО БІЛКА або PROTEIN, дивись КБЖУ і склад, де найчастіше білка не так вже й багато, а ось цукру дуже.



Ілюстративне фото (pexels.com)

"Не сприймай схуднення як тортури без солодкого і вуглеводів ввечері або ще гірше, як голодування! Просто рахуйте калорії, хоча б перший час, потім звикнеш і напам'ять будеш знати КБЖУ своїх улюблених вкуснях, без яких життя тяжке. Убережи себе від зривів і докорів сумління", - підсумувала дієтолог.

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Нагадаємо, дієтолог Інна розповіла, яким повинен бути правильний сніданок.

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