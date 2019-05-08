Немов підліток: 37-річна Наталя Водянова розкрила секрет молодості (фото)

Супермодель показала свої процедури по догляду за шкірою
Наталя Водянова, яка звикла блищати на світських івентах, стала однією з небагатьох знаменитостей, які не засвітилися на Met Gala. Але тим не менш, в цей вечір вона все ж про себе нагадала. 36-річна красуня опублікувала в Instagram знімок з масажного кабінету в Нью-Йорку, головні особливості якого: розслаблена атмосфера, ніякого макіяжу та зачіски.
Наталя побувала у знаменитих косметологів, які працюють зі знаменитостями: Янсена Бадер і Джоанна Чек до того ж готували багатьох зірок до виходу на червону килимову доріжку MET Gala 2019.
"Я могла прогуляти Мет Гала, але ні за які пряники не пропустила б підготовку до нього. Спасибі @joannaczechofficial і @augustinusbader за масаж. Хто рано лягає, той рано встає", – жартівливо підписала знімок Наталія.
Розслаблена Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
У сторіз вона показала кілька процедур, включаючи масаж обличчя. Шанувальники, як завжди, не залишили без уваги свіжість і молодість Наталії. Більшість з них зазначили, що виглядає 37-річна супермодель не старше підлітка. Багато також висловили жаль, що вона не побувала на щорічному Балу Інституту костюма.
Шанувальники Водянової поспішили прокоментувати її фото:
До речі, про причини свого прибуття в Америку Водянова поки що не розкрила По всій видимості, у філантропа і засновниці благодійного фонду "Оголені серця" намічаються нові проекти. Так, в Нью-Йорку періодично проходять благодійні ярмарки фонду, організовані разом з іншими подібними організаціями.
Нагадаємо, раніше Наталю Водянову розкритикували в мережі за неоднозначний пост.
А до цього Наталя Водянова вирушила з дітьми і бабусею на південь Франції.