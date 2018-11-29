Грудні імплантати: чи можна годувати грудьми і про що важливо знати худим дівчатам

Пластичних хірург Едгар Камінський відповідає на популярні питання про грудні імпланти (відео: YouTube/Dr. Edgar Kaminskyi)

Відомий український пластичний хірург Едгар Камінський відповів на найпопулярніші питання щодо грудних імплантів: як вони встановлюються, чи відчуваються, чи заважають грудному вигодовуванню і т. д. На ці та ряд інших питань Камінський відповів у спеціальному відеовипуску на своєму YouTube-каналі.

Як встановлюється грудний імплант? І чи можна його промацати?

За словами Камінського, в 90% випадках імплант встановлюється під м'яз. При цьому на відео хірург продемонстрував, як це приблизно виглядає, за допомогою підручних засобів.

"Грудний імплант встановлюється під грудний м'яз. Що важливо пам'ятати? Завжди є зона, частина грудей, яка не покрита м'язом, тому що так влаштований людський організм. Тобто м'яз — це додаткова оболонка над імплантом. Далі — тканини молочної залози, а саме жир і сама молочна залоза вони знаходяться над грудним м'язом. І зверху все це покриває наша шкіра. ", — пояснює хірург.

"Тому коли ви будете чіпати, стискати груди з імплантом, ви не можете відчути імплант", — говорить Камінський.

Встановлений під м'язом і молочною залозою імплант промацати буде досить складно (кадр з відео: YouTube/Dr. Edgar Kaminskyi)

"Якщо у дівчини з самого початку другий або третій розмір грудей, тобто коли обсягу своєї залози достатньо. В цій ситуації нам не потрібен великий імплант, тому що нам просто потрібно "підперти" те, що є. Або, наприклад, заповнити зону пуш-ап. У цьому випадку взагалі практично нереально промацати імплант, якщо він правильно підібраний!" — каже Едгар Камінський.

Про що важливо пам'ятати дуже худим дівчатам під час встановлення грудного імпланта?

Пластичесикй хірург звертає увагу, що дуже худим дівчатам слід не перестаратися з вибором великих імплантів, так як вони згодом можуть бути помітні.

"У дуже худих дівчат грудний імплант може конструюватися, так як у них є тільки м'яз і тільки шкіра", — пояснює Камінський.

Що таке ліпофілінг і чи можна на нього розраховувати?

"Ліпофілінг — це коли береться жир з однієї області тіла, наприклад, з ніг, живота, і вводиться в груди. Тому можливо, якщо ви дуже худі і якимось дивом десь у вас з'явився жирок, і його близько літра або півтора, то можна зробити легкий прошарок між м'язом і шкірою. Але це практично нереально, тому що я не бачив жодної дівчини, яка була б дуже худа, а десь в неї був (зайвий) жир. Як правило, у дівчат, у яких є жирок на боках, животі, ногах, то жир присутній і в грудях", — розповідає Камінський.

Чому імплант встановлюється під грудний м'яз?

Імплант може встановлюватись як під грудний м'яз, так і над ним (кадр з відео: YouTube/Dr. Edgar Kaminskyi)

Як з'ясувалося, не просто так імплант найчастіше встановлюють саме під грудний м'яз, адже він елементарно "закріплює" його і не дозволяє рухатися.

"Грудний м'яз, крім того, що це додаткова оболонка для імпланта, щоб ви не могли його відчути, коли чіпаєте свої груди — це також паркан для імпланта. Грудний м'яз обволікає імплант і заважає йому рухатися. Груди не будуть сильно зміщуватися в сторону, коли ви лежите або рухаєтеся", — коментує пластичний хірург.

"Також ви можете прочитати про встановлення під молочну залозу. Якщо імплант встановлюється над м'язом і зверху у нас тільки залоза, то такого парканчика/блоку немає. І з часом, через кілька років імплант може опуститися або трохи зміститися в бік. Груди стають не такими красивими", — говорить Камінський.

Чи впливає імплант на годування грудьми?

Встановлення імпланта під молочною залозою не заважає майбутній мамі годувати дитину грудьми.

"Під час установки імпланта хірург не зачіпає протоки молочної залози. Якщо імплант встановлюється не через ареолу, не через сосок, як зазвичай ви про це можете прочитати, а через підгрудний субмамарний доступ, то молочна залоза вона абсолютно інтактна. Ви можете годувати хоч десять дітей, вагітніти. Нічого з вашої груддю не станеться", — запевняє Камінський.

Чи змінюють груди з імплантами з часом свою форму?

Цікаво, що в цьому випадку дівчатам з маленькими грудьми пощастило більше.

"Всім дівчатам, у яких спочатку грудей не було або вони були дуже маленькі, я кажу про те, що у вас нічому міняти свою форму, нічому опускатися. Тобто коли дівчина приходить спочатку з другим або третім розміром, то швидше за все після пологів цей розмір буде менш пружним і "впаде". Коли приходять худі дівчата, без визначеного обсягу, можна сказати, що їм пощастило. І така форма буде назавжди", — пояснює Камінський.

"Що може бути? Може збільшитися відстань від ключиці до соска. Якщо це буде доставляти естетичний дискомфорт, то під місцевою анестезією ці ареоли можемо підняти. Це ж відноситься і до асиметричних грудей. Тобто якщо дівчина помічає для себе асиметрію і це приносить їй естетичний дискомфорт, то під місцевою анестезією ми можемо перемістити ареолу вліво-вправо, вгору або вниз. Це нескладно, швидко", — підсумував Едгар Камінський.

Пластичний хірург Едгар Камінський (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

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Відео: РБК-Україна