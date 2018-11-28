Профилактика рака груди: как не пропустить тревожные сигналы

Регулярные самообследования и обнаружение рака груди на раннем этапе значительно повышают шансы на полное выздоровление, отмечают врачи
Самостоятельный и регулярный осмотр груди - важный этап для раннего выявления рака молочной железы. Результаты лечения на ранних стадиях заболевания чаще радуют более позитивным прогнозом.
Самообследование груди - важный шаг, который вы можете и должны взять на себя. RBC-Lite проконсультировался на эту тему с Валерием Чешуком, онкологом-маммологом ММ "Добробут".
Пусть самообследование молочных желез войдет у вас в привычку. Чем чаще вы осматриваете свою грудь, тем легче заметить изменения. Осматривайте грудь один раз в месяц.
Важно делать обзор на 7-14 день менструального цикла (2 неделя), поскольку консистенция молочной железы может изменяться в зависимости от фазы менструального цикла.
Фото: Валерий Чешук, онколог-маммолог ММ "Добробут" (пресс-служба)
Если вы находитесь в менопаузе, выберите определенный день месяца, когда будете это делать.
Ознакомьтесь со строением молочной железы в различных ее отделах. Условно разделите грудь на 4 квадранта (верхний наружный/внутренний, нижний (внешний/внутренний) и сосково-ареолярную зону. В каждой зоне ощущения при пальпации груди разные.
Сообщите врачу, если вы заметили изменения при пальпации молочной железы, и они сохраняются в течение определенного времени (например, после следующего осмотра).
Упростить процедуру поможет подразделение на несколько шагов:
Шаг 1:
Начните с осмотра груди в зеркале в положении: плечи расправлены и руки на поясе.
На что нужно обратить внимание:
- Симметричность правой и левой груди;
- Равномерная, правильная форма;
- Кожа без покраснения, НЕ уплотнена, отсутствуют участки втяжения кожи внутрь, отсутствует втяжение соска.
Поднимите руки и обратите внимание на те же пункты.
Фото: Если при самообследовании заметны какие-либо изменения, об этом надо немедленно сообщить врачу (коллаж РБК-Украина)
Шаг 2:
Проверьте наличие выделений из сосков.
Шаг 3:
Пропальпуйте молочные железы в положении лежа на спине (рука со стороны исследуемой молочной железы заброшена за голову) используя правую руку, чтобы пропальпировать левую железу и наоборот. Пальпация осуществляется круговыми движениями подушечками пальцев. Пальцы при этом остаются параллельно коже. Вы можете начать с соска, перемещаясь в больших кругах, пока не достигнете внешнего края груди.
Сначала проводится так называемая поверхностная пальпация. При этом подушечки пальцев не проникают в толщу молочной железы, а затем более глубокая (пальцы достают ребер). Необходимо обследовать также область подмышек, где можно обнаружить увеличенные лимфоузлы.
Фото: Самодиагностика груди (facebook.com/ulanasuprun)
Продолжите пальпацию груди в положении стоя/сидя (рука со стороны исследуемой молочной железы заброшена за голову).
Самоосмотр в положении лежа и стоя нужно делать через то, что опухоли в нижней части железы лучше выявлять в положении лежа, а опухоли в верхней части железы лучше пальпируются в положении стоя.
Напомним, Ульяна Супрун подчеркнула важность самодиагностики, которая поможет выявить рак на раннем этапе.
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