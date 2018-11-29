Грудные импланты: можно ли кормить грудью и о чем важно знать худым девушкам

Пластических хирург Эдгар Каминский отвечает на популярные вопросы о грудных имплантах (видео: YouTube/Dr. Edgar Kaminskyi)

Известный украинский пластический хирург Эдгар Каминский ответил на самые популярные вопросы относительно грудных имплантов: как они устанавливаются, чувствуются ли, мешают ли грудному вскармливанию и т.д. На эти и ряд других вопросов Каминский ответил в специальном видеовыпуске на своем YouTube-канале.

Как устанавливается грудной имплант? И можно ли его прощупать?

По словам Каминского, в 90% случаях имплант устанавливается под мышцу. При этом на видео хирург продемонстрировал, как это приблизительно выглядит, с помощью подручных средств.

"Грудной имплант устанавливается под грудную мышцу. Что важно помнить? Всегда есть зона, часть груди, которая не покрыта мышцей, потому что так устроен человеческий организм. То есть мышца — это дополнительная оболочка над имплантом. Дальше — ткани молочной железы, а именно жир и сама молочная железа они находятся над грудной мышцей. И сверху все это покрывает наша кожа. ", — объясняет хирург.

"Поэтому когда вы будете трогать, сжимать грудь с имплантом, вы не можете ощутить имплант", — говорит Каминский.

Установленный под мышцей и молочной железой имплант прощупать будет достаточно сложно (кадр из видео: YouTube/Dr. Edgar Kaminskyi)

"Если у девушки изначально второй или третий размер груди, то есть когда объема своей железы достаточно. В этой ситуации нам не нужен большой имплант, потому что нам просто нужно "подпереть" то, что есть. Или, например, заполнить зону пуш-ап. В этом случае вообще практически нереально прощупать имплант, если он правильно подобран!" — говорит Эдгар Каминский.

О чем важно помнить очень худым девушкам во время установления грудного импланта?

Пластичесикй хирург обращает внимание, что очень худым девушкам не следует переусердствовать с выбором больших имплантов, так как они в последствии могут быть заметны.

"У очень худых девушек грудной имплант может конструироваться, так как у них есть только мышца и только кожа", — объясняет Каминский.

Что такое липофилинг и можно ли на него рассчитывать?

"Липофилинг — это когда берется жир с одной области тела, например, с ног, живота, и вводится в грудь. Поэтому возможно, если вы очень худы и каким-то чудом где-то у вас появился жирок, и его около литра или полутра, то можно сделать легкую прослойку между мышцей и кожей. Но это практически нереально, потому что я не видел ни одной такой девушки, которая была бы очень худая, а где-то у нее был (лишний) жир. Как правило, девушки, у которых есть жирок на боках, животе, ногах, то жир присутствует и в груди", — рассказывает Каминский.

Почему имплант устанавливается под грудную мышцу?

Имплант может устанавливаться как под грудную мышцу, так и над ней (кадр из видео: YouTube/Dr. Edgar Kaminskyi)

Как выяснилось, не просто так имплант зачастую устанавливают именно под грудную мышцу, ведь она элементарно "закрепляет" его и не позволяет двигаться.

"Грудная мышца, помимо того, что это дополнительная оболочка для импланта, чтобы вы не могли его ощутить, когда трогаете свою грудь — это также забор для импланта. Грудная мышца обволакивает имплант и мешает ему двигаться. Грудь не будет сильно смещаться в сторону, когда вы лежите или двигаетесь", — комментирует пластический хирург.

"Также вы можете прочесть об установке под молочную железу. Если имплант устанавливается над мышцей и сверху у нас только железа, то такого заборчика/блока нет. И со временем, через несколько лет имплант может опуститься или сместиться немного в сторону. Грудь становится не такой красивой", — говорит Каминский.

Влияет ли имплант на кормление грудью?

Установка импланта под молочной железой не мешает будущей маме кормить ребенка грудью.

"Во время установки импланта хирург не задевает протоки молочной железы. Если имплант устанавливается не через ареолу, не через сосок, как обычно вы можете об этом прочитать, а через подгрудный субмаммарный доступ, то молочная железа она абсолютно интактна. Вы можете кормить хоть десять детей, беременеть. Ничего с вашей грудью не случится", — уверяет Каминский.

Меняет ли грудь с имплантом со временем свою форму?

Интересно, что в этом случае девушкам с маленькой грудью повезло.

"Всем девушкам, у которых изначально груди не было или грудь была очень маленькая, я говорю о том, что у вас нечему менять свою форму, нечему опускаться. То есть когда девушка приходит изначально со вторым или третьим размером, то скорее всего после родов этот размер будет менее упругим и "упадет". Когда приходят худые девушки, без определенного объема, можно сказать, им повезло. И такая форма будет навсегда", — объясняет Каминский.

"Что может быть? Может увеличиться расстояние от ключицы до соска. Если это будет доставлять эстетический дискомфорт, то под местной анестезией эти ареолы можем приподнять. Это же относится и к ассиметричной груди. То есть если девушка замечает для себя асимметрию и это доставляет ей эстетический дискомфорт, то под местной анестезией мы можем переместить ареолу влево-вправо, вверх или вниз. Это несложно, быстро", — подытожил Эдгар Каминский.

Пластический хирург Эдгар Каминский (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

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Видео: РБК-Украина