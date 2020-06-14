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Гладка і без целюліту: експерт розповіла про цілющий масаж для пружної шкіри

Lite » Краса 14.06.2020 - 08:37
Гладка і без целюліту: експерт розповіла про цілющий масаж для пружної шкіри
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навчила робити чарівний самомасаж сухою щіткою

М'яка, гладка і пружна шкіра без целюліту в проблемних місцях – мрія будь-якої дівчини. Для того, щоб стати її володаркою потрібен комплексний підхід, але є один секрет, який допоможе швидше наблизитися до бажаного результату – самомасаж сухою щіткою. Дієтолог Єва Шишова розповіла і показала в Instagram, як його правильно виконувати і перерахувала плюси цього доступного уходового методу.

Цей масаж є воістину чарівним, він робиться досить швидко (5 хвилин), але несе в собі максимальну користь для нашого організму, як зовні, так і внутрішньо.

Переваги:

  • Відлущування старих, ороговілих клітин шкіри
  • Розгін лімфотоку і кровотоку
  • Цей масаж можна робити як вранці, так і ввечері. Причому вранці він бадьорить, а ввечері розслабляє
  • Правильний і якісний масаж сухою щіткою добре впливає на метаболізм і сприяє виведенню токсинів з організму

Гладка і без целюліту: експерт розповіла про цілющий масаж для пружної шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головне правило для отримання хорошого результату - регулярність виконання такого масажу (кожен день по 5 хвилин).

Як його правильно робити?

  • Масаж виконується знизу вверх (від нижніх до верхніх частин тіла). Саме за таким напрямком у нас в організмі течет лімфа.
  • Коліна, лікті, плечі і сідниці масажувати круговими рухами всередину тіла
  • Живіт круговими рухами за годинниковою стрілкою
  • Не забуваємо про стопи і долоні
  • Кожна ділянка тіла опрацьовуємо щіткою 10 разів

Експерт показала, як правильно виконувати масомассаж сцхой щіткою (instagram.com/dietolog_prof)

Після виконання масажу приймаємо душ. Можна також нанести на тіло якесь приємне зволожуюче масло після душу для отримання кращого ефекту від процедури.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви принесете користь своєму тілу і значно покращите якість шкіри. Приділіть собі час, подбайте про свою шкіру і результат не змусить себе чекати.

Раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла про секрети приготування дієтичних і здорових страв.

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Автор: Lite

Теги Новини України дієтологкожакрасота
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