Як правильно готувати тим, хто худне: експерт зробила важливі зауваження

Фахівець розповіла про помилки, які допускають ті, хто худне при приготуванні страв
Спосіб приготування продуктів багато в чому визначає, чи буде страва дієтичною чи ні. Щоб ваш раціон не став псевдодієтичним, треба не тільки вибирати правильні продукти, але грамотно їх обробити термічно. Експерт з правилному харчування і схуднення Катя Медушкіна розповіла, як правильно готувати продукти, щоб вони були максимально дієтичними і корисними.
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КБЖУ одного і того ж продукту в сирому і приготованому вигляді може істотно відрізнятися.
Варіння. Зменшує калорійність продуктів, так як частина поживних речовин переходить у бульйон.
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М'ясо, риба, птиця при варінні втрачають в середньому 10-20% калорій. Тому рекомендується готувати перші страви на другому бульйоні. Овочі втрачають близько 5-7%, оскільки частина цукрів також йде в бульйон.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Але це не стосується крохмаловмісних овочів (картопля, морква, буряк). Вони, навпаки, при варінні збільшують свою калорійність на 30%! Плюс підвищується глікемічний індекс. При схудненні ці продукти у вареному вигляді в раціоні краще обмежувати.
Крупи і макарони зберігають свою поживність, але концентрація КБЖУ на 100 г знижується за рахунок збільшення в об'ємі. Тому ми завжди відміряємо суху крупу при розрахунку денного меню.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Смаження або запікання в духовці. Відмінні способи приготування, але тільки якщо ви готуєте без додавання жирів (рослинного і вершкового масла).
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У такому разі калорійність продуктів від первинного трохи зміниться, так як частина виділеного жиру залишиться на поверхні продукту або вбереться (це стосується м'яса, риби і птиці).
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Але якщо додати масло, картина кардинально змінюється:
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А якщо білкові продукти приготувати на грилі, то ви не тільки не додасте зайві калорії, але і позбавитеся від зайвих за рахунок витоплювання жиру, в середньому мінус 5-15% від загальної калорійності.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ідеальний способом термічної обробки вважається приготування на пару. КБЖУ зберігається разом з усіма корисними речовинами в повному обсязі.
Раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла правду про продукти з негативною калорійністю.
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Автор: Lite