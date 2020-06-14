Гладкая и без целлюлита: эксперт рассказала о целебном массаже для упругой кожи

Эксперт научила делать волшебный самомассаж сухой щеткой
Бархатистая, гладкая и упругая кожа без целлюлита в проблемных местах – мечта любой девушки. Для того, чтобы стать ее обладательницей нужен комплексный подход, но есть один секрет, котрый поможет побыстрее приблизиться к желаемому результату – самомассаж сухой щеткой. Диетолог Ева Шишова рассказала и показала в Instagram, как его правильно выполнять и перечислила плюсы этого доступного уходового метода.
Этот массаж является поистине волшебным, делается он достаточно быстро (5 минут), но несет в себе максимальную пользу для нашего организма, как внешне, так и внутренне.
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Достоинства:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Главное правило для получения хорошего результата - регулярность выполнения такого массажа (каждый день по 5 минут).
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Как его правильно делать?
Эксперт показала, как правильно выполнять масомассаж сцхой щеткой (instagram.com/dietolog_prof)
После выполнения массажа принимаем душ. Можно также нанести на тело какое-нибудь приятное увлажняющее масло после душа для получения лучшего эффекта от процедуры.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы принесёте пользу своему телу и значительно улучшите качество кожи. Уделите себе время, позаботьтесь о своей коже и результат не заставит себя ждать.
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Автор: Lite