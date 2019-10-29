Яка ж вона розкішна! Дженніфер Лопес у золотистій сукні блищить на Governors Awards 2019

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка відвідала чергове світська подія

Дженніфер Лопес – часта гостя світських заходів. Вчора, 27 жовтня, вона сяяла ще на одному. У Лос-Анджелесі відбулася 11-я церемонія вручення премії Governors Awards. Крім неї, гостями розкішної події стали маса знаменитостей: Шарліз Терон, Рене Зеллвегер, Дакота Джонсон, Скарлетт Йоханссон та інші. Прийнято вважати, що з цього заходу починається сезон премій, його називають репетицією «Оскара», а самі гості нерідко отримують в результаті заповітну статуетку.

Дженніфер на заході (фото: instagram.com/jlo)

Як завжди, зірки у вечірніх нарядах блищали одна другої яскравіше. Але увагу публіки і фотографів миттєво прикувала красуня Дженніфер Лопес. Співачка прийшла на церемонію в золотистій сукні з відкритими плечима, яка підкреслила її смагляву шкіру і точені руки. Образ завершували вишукані кольє і сережки з дорогоцінним камінням, висока зачіска з косами, а також макіяж в натуральних тонах.

«Розкішна!», «досконала», «неймовірна», «королева», «перша завжди», – тут же засипали знаменитість компліментами її віддані шанувальники.

Співачка гламурна завжди (фото: instagram.com/jlo)

Напередодні ж Дженніфер продемонструвала не менш розкішний образ, хоча і більш простий. Вона показала знімок з готелю, де сидить в халаті і робить манікюр. На обличчі у неї нанесено вечірній макіяж, а волосся зібране у високу зачіску. «Гламур недільного ранку», – підписала вона під фото, яке зібрало більше 100 000 лайків.

Дженніфер обожнює розкішні образи (фото: instagram.com/jlo)

До речі, на церемонію Governors Awards діва прийшла сама, без чоловіка. Нагадаємо, 50-річна співачка та її коханий Алекс Родрігес пару тижнів назад нарешті відсвяткували заручини. Торжество пройшло в колі близьких і рідних. Тепер шанувальники в очікуванні весілля, яка явно стане найгучнішою подією року.