"Це може Вам врятувати життя": дієтолог розповіла, хто ризикує отримати інсульт і як його уникнути

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Оксана Скиталінська рекомендує бути уважнішими до свого раціону харчування

Популярний лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла своїм підписникам, хто ризикує отримати інсульт і як уникнути цієї хвороби. Про це експерт повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Інсульт - це стан, при якому внаслідок припинення надходження крові в мозок через закупорки артерії або крововилив через розрив стінки судини, відбувається пошкодження або загибель нервових клітин.

"Ще недавно основним "інсультним" віком вважався 55-60 років, але інсульт дуже "помолодшав" - вже третина випадків припадає на 30-40-літніх", - пише Оксана Скиталінська.

Скріншот поста: (https://www.facebook.com/O.Skytalinska)

Щоб уникнути інсульту експерт рекомендує припинити вживання будь-якої переробленої їжі (солодкі води, компоти, торти і всю іншу випічку, а також ковбаси, шинки, смажену їжу). Особливо шкідливою є комбінація жирного і солодкого.

Дієтолог радить їсти просту і природну їжу і побороти всі свої шкідливі звички: кинути палити і пити. Також важливо зробити свій образ життя максимально активним, інакше вас може чекати не тільки інсульт, але і атеросклероз, діабет 2 типу, Альцгеймер.

"Жити довго і щасливо багатьом під силу. Візьміть на себе відповідальність і це може Вам врятувати життя", - підсумувала лікар.

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Відео: РБК-Україна