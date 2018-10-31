"Это может Вам спасти жизнь": диетолог рассказала, кто рискует получить инсульт и как его избежать

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Оксана Скиталинская рекомендует быть внимательнее к своему рациону питания

Популярный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала своим подписчикам, кто рискует получить инсульт и как избежать данной болезни. Об этом эксперт сообщает на своей странице в Facebook.

Инсульт - состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в мозг из-за закупорки артерии или кровоизлияние из-за разрыва стенки сосуда, происходит повреждение или гибель нервных клеток.

"Еще недавно основным "инсультным" возрастом считались 55-60 лет, но инсульт очень "помолодел" - уже треть случаев приходится на 30-40-летних", - пишет Оксана Скиталинская.

Скриншот поста: (https://www.facebook.com/O.Skytalinska)

Чтобы избежать инсульта эксперт рекомендует прекратить употребление любой переработанной пищи (сладкие воды, компоты, торты и всю остальную выпечку, а также колбасы, ветчины, жареную пищу). Особенно вредной является комбинация жирного и сладкого.

Диетолог советует есть простую и естественную пищу и побороть все свои вредные привычки: бросить курить и пить. Также важно сделать свой образ жизни максимально активным, иначе вас может ждать не только инсульт, но и атеросклероз, диабет 2 типа, Альцгеймер.

"Жить долго и счастливо многим под силу. Возьмите ответственность на себя и это может Вам спасти жизнь", - подытожила врач.

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Видео: РБК-Украина