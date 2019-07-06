Дієтолог зізналася, про що брешуть фітнес-блогери

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Катерина Медушкіна зібрала кілька суперечливих висловлювань та науково обґрунтувала, що в них не так

Радників по швидкому і правильному схудненню вистачало завжди, а в століття блогерства - їх кількість просто зашкалює, вважає Катерина Медушкіна. Майже кожен другий іменує себе фітнес-блогером і дає свої універсальні і швидкі рецепти скинути зайві кілограми. Наскільки ці рецепти відповідають дійсності і не зашкодять здоров'ю - велике питання, на яке вирішила відповісти дієтолог.

Вона зібрала три мегапопулярних на сьогоднішній день помилки:

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1. "Переходьте на 2-3-разове харчування - голодом ви запускаєте аутофагию - процес регенерації на клітинному рівні і механічне самоочищення організму" — так звучить перший міф. Дієтолог вказала на наукові дослідження обміну речовин людей з надмірною вагою при різній інтенсивності харчування від 2 раз до 17 разів в день, які підтвердили, що при зниженні кількості підходів до прийому їжі — немає жодної різниці для схуднення. Іншими словами дробове харчування 5-6 разів на день (за умови дотримання правильної калорійності і з перекусами) це найкращий спосіб позбутися від зайвих кілограмів і не відчувати екстремального почуття голоду. А при умовах активних занять спортом в частому дробовому харчуванні можна отримати навіть переваги, адже в такому випадку втрата м'язової маси знижується, а спалювання жирів — підвищується.



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2. "Скоротіть кількість споживаних вуглеводів - не більше 3 фруктів в день, а також каші, хліб, макарони (не частіше 1 разу в день)" — і на цю оману Катерина дала таку відповідь: повністю викреслювати прості вуглеводи зі свого харчування однозначно не варто (це пряма рекомендація від ВООЗ), варто залишити їх споживання не більше 10% від добової калорійності. А що стосується складних вуглеводів, то вони дуже багаті вітамінами і мінералами, крім того, глюкоза, яку ми отримуємо з них - джерело їжі для мозку, тому скорочувати їх кількість небезпечно.

Ілюстративне фото: pexels.com

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3. Міф номер три - "відмовтеся від молочки - вона стимулює вироблення інсуліну". "Продукція інсуліну - це нормальна функція організму, інше питання, в якій кількості і якої якості він виробляється", - стверджує Катерина Медушкіна. Дійсно у молочної продукції високий інсуліновий індекс, але якщо вживати її без додавання цукру або фруктози, то різкого стрибка вироблення інсуліну не станеться, він буде продукуватися поступово. У молочних продуктах для зоровых людей ніякої інсулінової небезпеки немає, вважає дієтолог.

Ілюстративне фото: pexels.com

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