Експерт назвала 5 звичок, які допомагають зберегти молодість

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Дієтолог поділилася ефективними антивіковими рекомендаціями

Кожна жінка прагне, як можна довше залишатися молодою і красивою. Але як цього домогтися? Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-3 продукта, які сприяють в'яненню шкіри, на своїй сторінці в Instagram перерахувала дії, які допоможуть досягти цієї мети і стримати старіння.

5 головних звичок, які допомагають зберегти молодість:

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1. Переглянути ставлення до харчування. Чим старше ми стаємо, тим менше організму потрібно калорій. Бажано переглянути своє ставлення до цукру, випічки, занадто гострої і жирної їжі.

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Намагайтеся зробити харчування збалансованим і різноманітним. Вживайте більше свіжих овочів і фруктів. Додайте продукти, багаті жирними кислотами, а також вітамінами А, З, Тобто Саме вони виводять з організму токсини і допомагають виглядати молодо.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Висипатися і стежити за якістю сну. Після 30 організму потрібно більше сил на відновлення. Якщо спати не менше 7 годин, відбудеться передчасне старіння шкіри, частіше будуть з'являтися набряки. Також нестача сну призводить до хронічної втоми і зниження імунітету.

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Ще на бадьорість та енергійність впливає якість сну. Людина, яка кілька разів за ніч прокидається, втомлюється так само, як і при недосипанні. Якщо долає безсоння, прийміть перед сном розслаблюючу ванну і відмовтеся від перегляду телевізора.

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3. Щодня очищайте шкіру, причому це не тільки демакіяж. Зазначу, що демакіяж — це ще не очищення шкіри, оскільки ви тільки знімаєте макіяж, а не очищаєте сам епідерміс. Між тим, недостатнє очищення — перше, що призводить до закупорки пір, появі чорних крапок, потовщення шару ороговілих клітин.

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Використовуйте миючі засоби для другого етапу очищення після зняття макіяжу за типом шкіри: це можуть бути пінки, гелі, мило для обличчя, креми, двофазні продукти.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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4. Стимулюйте клітинне оновлення — робіть пілінг. Якщо вчасно не видаляти з поверхні шкіри ороговілий шар клітин, то помітно погіршується колір обличчя, мікрорельєф шкіри, з'являються зморшки.

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Пілінги усувають ці ознаки передчасного старіння, а також покращують вироблення колагену. В домашніх умовах можна використовувати скатки, гоммажі. Після 30-35 років має сенс регулярно проходити курси пілінгів у косметолога.

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5. Не обмежуйте себе органічним і натуральним доглядом. Яким би чудовою дією не володіла огіркова маска або кефірний пілінг, але серйозний догляд нашій шкірі вони забезпечити не можуть.

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Це стосується і органічних косметичних продуктів. Вони хороші тим, що складаються переважно з екологічно чистих компонентів, що підвищують захисні функції шкіри, допомагають знизити втрату трансепідермальної вологи. Але треба дивитися на речі реально: крем з позначкою «100% натуральний» малоефективний для корекції серйозних вікових змін, зморшок, уповільнення процесів старіння. У цьому випадку необхідно більш серйозна «зброя».

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.⠀