Екс-"ВІА Гра" розповіла про наслідки прийому таблеток для схуднення

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос підняла тему, що хивлює багатьох жінок

Українська артистка, екс-"ВІА Гра" і бізнес-леді Санта Дімопулос часто ділиться з шанувальниками думками на філософські теми, публікуючи мотивуючі пости в Instagram. Вона із задоволенням відповідає на запитання підписників, спираючись на особистий досвід і озвучуючи власні життєві принципи. Так, Санта вирішила розповісти, звідки беруться набряки, назвавши найпоширеніші причини виникнення цього неприємного явища.

За словами Дімопулос, до таких наслідків веде безконтрольний прийом в юності таблеток для схуднення та діуретиків

"Набряклість. Завжди складно розібратися в причинах її виникнення. Багато хто роками мучаться з цією проблемою, і я їх дуже розумію. Особливо після юнацьких дурних експериментів з таблетками для схуднення та діуретиками", - зазначила вона.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Також Санта перерахувала ряд причин, які легко можна усунути, змінивши звички і спосіб життя.

"пересолена їжа, особливо в другій половині дня;

великий об'єм води в другій половині дня / невідповідна для вашого організму кількість води / не якісна вода;

щільна вечеря / важкі вуглеводи (борошняні вироби, солодощі, фрукти). Важка, жирна їжа і цукор затримує воду в організмі;

спиртне (особливо ввечері) заважає фільтрації рідини і блокує нормальну роботу нирок;

надлишок молочних продуктів;

мало фізичного навантаження і руху протягом дня (або, навпаки, занадто багато фізичний навантаження);

спите, зарившись обличчям у подушку, порушуючи лімфовідтікання (це я);

порушений режим сну і неспання (пізно лягаєте, в різний час, пізно прокидаєтеся)

приймаєте гормональні препарати"

Якщо все вищеперелічене не актуально, а проблема нікуди не поділася і продовжує докучати, то слід перевірити щитовидну залозу і стан нирок та жовчовивідної системи.

Шанувальники подякували Санту за інформативний пост та поділилися власним досвідом боротьби з набряками.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Дуже хвилює ця тема", "Санта – красуня, притому дуже розумна!", "Санта, ви дуже красива і дякуємо вам за ваші поради", "Ви така неймовірна!", "Не можу утриматися, не зробивши комплімент. Санта, Ви незвичайна і загадкова", - писали коментатори, не в змозі обійтися без теплих слів на адресу зовнішності артистки.

Раніше зваблива Санта Дімопулос показала відверте фото топлес.

До слова, Санта Дімопулос не так давно повернулася після відпочинку в Таїланді, куди відправилася одна.