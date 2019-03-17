Екс-"ВІА Гра" розповіла про наслідки прийому таблеток для схуднення

Санта Дімопулос підняла тему, що хивлює багатьох жінок
Українська артистка, екс-"ВІА Гра" і бізнес-леді Санта Дімопулос часто ділиться з шанувальниками думками на філософські теми, публікуючи мотивуючі пости в Instagram. Вона із задоволенням відповідає на запитання підписників, спираючись на особистий досвід і озвучуючи власні життєві принципи. Так, Санта вирішила розповісти, звідки беруться набряки, назвавши найпоширеніші причини виникнення цього неприємного явища.
За словами Дімопулос, до таких наслідків веде безконтрольний прийом в юності таблеток для схуднення та діуретиків
"Набряклість. Завжди складно розібратися в причинах її виникнення. Багато хто роками мучаться з цією проблемою, і я їх дуже розумію. Особливо після юнацьких дурних експериментів з таблетками для схуднення та діуретиками", - зазначила вона.
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
Також Санта перерахувала ряд причин, які легко можна усунути, змінивши звички і спосіб життя.
Якщо все вищеперелічене не актуально, а проблема нікуди не поділася і продовжує докучати, то слід перевірити щитовидну залозу і стан нирок та жовчовивідної системи.
Шанувальники подякували Санту за інформативний пост та поділилися власним досвідом боротьби з набряками.
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
"Дуже хвилює ця тема", "Санта – красуня, притому дуже розумна!", "Санта, ви дуже красива і дякуємо вам за ваші поради", "Ви така неймовірна!", "Не можу утриматися, не зробивши комплімент. Санта, Ви незвичайна і загадкова", - писали коментатори, не в змозі обійтися без теплих слів на адресу зовнішності артистки.
Раніше зваблива Санта Дімопулос показала відверте фото топлес.
До слова, Санта Дімопулос не так давно повернулася після відпочинку в Таїланді, куди відправилася одна.