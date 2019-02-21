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Розкішна Санта Дімопулос залишилася на відпочинку без чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 12:34
Розкішна Санта Дімопулос залишилася на відпочинку без чоловіка
Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Екс-"ВІА Гра" розповіла про переваги відпочинку наодинці з собою

Українська співачка й екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яку нещодавно обікрав близька людина, виявилася на відпочинку в Таїланді на самоті. Співачка показала в Instagram чуттєвий ролик, де вона танцює в повітряній легкій червоній сукні, і поділилася перевагами проведення часу без компанії.

Санта зазначила, що ті, хто їздять у відпустку одні – це помірковані люди, які не бояться залишатися наодинці з собою. Вони завжди знайдуть собі цікаве заняття і не будуть перейматися відсутністю компанії. Зірка зізналася, що взяла з собою багато книг, а в "історіях" розповіла, чим займається на Пхукеті. Артистка читає, медитує і займається собою.

"Багатьох здивувало, що я відпочиваю сама. І ось що я вам скажу – на такий крок можуть піти лише усвідомлені й відбулися всередині люди, їм просто не нудно з собою і природою – завжди є чим зайнятися. До цього теж потрібно прийти. Часто несвідомо, в потоці людей і інформації, ми забиваємо свій внутрішній голос, перестаємо його чути, починаємо жити на автоматі. Щоб позбутися цього, потрібно час наодинці з собою, своїми думками. Книг набрала, ніби приїхала на рік. Я люблю і ціную цей період свого життя. Є в цьому щось божественне", - написала вона.

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