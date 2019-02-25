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Чуттєва Санта Дімопулос похвалилася гарячим фото топлес

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2019 - 16:17
Чуттєва Санта Дімопулос похвалилася гарячим фото топлес
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Екс- "ВІА Гра" Санта Дімопулос

Українська співачка, модель і бізнес-леді Санта Дімопулос відправилася відпочивати в Таїланд одна, адже у її чоловіка, який планував провести час з коханою дружиною, не вийшло полетіти з нею на Пхукет. Екс-"ВІА Гра" не втомлюється радувати шанувальників в Instagram своїми фото, серед яких трапляються і дуже гарячі, як, наприклад, відвертий знімок топлес.

В кадрі чуттєва артистка лежить на дощатій підлозі, прикривши оголені груди руками. На ній лише розстебнуті штани гірчичного кольору від українського бренду Natasha Zinko. Засмагла шкіра, червона помада на губах надають образу особливої ефектності.

"Такі на дорозі валяються", - з гумором підписала фото вона, спровокувавши підписників на відповідні жарти.

Чуттєва Санта Дімопулос похвалилася гарячим фото топлес

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Шанувальники Санти почали цікавитися, де знаходяться "дорога", на якій можна зустріти таких звабливих красунь.

"Таку як ви швидко заберуть!", "Санта, ну яка ж ти класна!", "Вкажи координати", "Терміново підняти, закутати, зігріти і ніжно берегти!", "Дуже екзотичний знімок, красиво", "Покажіть мені цю дорогу, де такі валяються", - відзначали фоловери.

Раніше Санта Дімопулос у сукні-вишиванці запропонувала Олі Поляковій оригінальний варіант улюбленого нею кокошника.

До слова, Санті Дімопулос довелося пережити хворобливу зраду близької людини, яка її не просто підвела, а обікрала.

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