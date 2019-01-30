"Відкрийте очі": екс-"ВІА Гра" дала надихаючі поради, як змінити своє життя

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос поділилася своїм життєвим досвідом і думками про самовдосконалення

Екс-учасниця тріо "ВІА Гра" Санта Дімопулос з задоволенням відповідає на запитання підписників і ділиться з ними своїм життєвим досвідом, часто даючи поради тим, хто в їх потребує. Дівчина вирішила опубликова в Instagram мотививирующий пост про те, як можна якісно змінити своє життя і що для цього необхідно зробити.

Санта зазначила, що для неї стимулом йти вперед стало бажання постійно вдосконалюватися і ставати кращою версією себе самої. Вона закликала всіх самостійно нести відповідальність за своє життя і прийняті рішення, не давати емоціям і минулому повністю керувати собою, а йти вперед, приймаючи з подякою життєві уроки.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Один з найбільш поширених питань про мотивації. Так от, це Ви! "Санта, що для вас головна мотивація?" Я сама собі мотивація! Я не порівнюю себе з іншими, тільки з собою вчорашньої. Треба просто перестати нарікати на долю, інших людей та на обставини, самим брати відповідальність за своє життя! Бути краще, ніж учора. Бути кращою версією себе", - написала Санта.

Спортсменка і співачка зазначила, що для досягнення бажаного необхідно діяти і стати повноправними господарями власного життя.

"Відкрийте очі, якщо ви не там де хотіли б опинитися – це тому, що ви самі це вибрали, так вирішили! Живучи, не напружуючись, не покладаючи на себе зобов'язань, кажучи своєї мрії "ні" – ви відсуваєте себе на лаву запасних. Не давайте емоціям здобути контроль над собою, або вони візьмуть верх і поработят наше життя. Станьте самі господарями свого життя і будуйте її, так як хочете. Не зациклюйтеся на тому, що з вами відбулося або відбувається, важливо те, що ви робите прямо зараз. Говорите собі: "Я зможу все!" кожен раз, коли вставати з колін", - підкреслила Дімопулос.

Шанувальники артистки підтримали її і відзначили, що подібна мотивація відмінно стмулирует і побуджує до дії.

"Дякую! Дуже потрібні слова!", "Санточка, ви молодчинка! Впевнена, що ваші пости допомагають багатьом! Згодна на всі сто!", "Санта, ви прекрасні і пости у вас дуже позитивні і мотивуючі", "Правильно! І тільки так!", "Золоті слова! Наші думки матеріальні!", "Все правильно! Єдина людина з яким Ви повинні порівнювати себе це Ви в минулому. І єдина людина, краще якої Ви повинні бути - це той, хто Ви є зараз", - погоджувалися комменатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Раніше, Санта Дімопулос захопила фото десятирічної давнини і метаморфозами, які з нею сталися за цей час.

До речі, інша екс-"ВІА Гра" Тетяна Котова розповіла про розвантажувальні дні, що допомагають їй зберегти стрункість.

Нагадаємо, що раніше Санта Димопулось зробила відверте зізнання про дітей і зазначила, що хоче взяти малюка з дитбудинку.