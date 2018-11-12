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Денне світло дозволить запобігти розвитку жахливої хвороби

Lite » Краса і здоров'я 12.11.2018 - 18:45
Денне світло дозволить запобігти розвитку жахливої хвороби
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Світло сприяє зменшенню систолічного артеріального тиску

Група вчених з Англії та Німеччини виявила, що вплив денного світла сприятливо позначається на здоров'ї, допомагаючи знизити ризик серцево-судинних захворювань. Про це пише портал EurekAlert!.

В експерименті було задіяно 14 осіб, яких піддавали впливу блакитного світла (довжина хвилі дорівнює 50 нанометрів) протягом 30 хвилин, що відповідає перебуванню на денному світлі.

У ході дослідження в учасників оцінили жорсткість артерій, ступінь розширення кровоносних судин, артеріальний тиск і рівень оксиду азоту в плазмі крові.

У результаті вчені виявили, що світло зменшило систолічний артеріальний тиск на 8 міліметрів ртутного стовпа. Крім того, у піддослідних знизилися інші показники ризику серцево-судинних захворювань.

Також у піддослідних збільшилася релаксація напруги судин. Вплив блакитного світла призвів до збільшення концентрації оксиду азоту, який бере участь у захисті кровоносної системи. Отримані результати вчені планують використовувати для створення нових методів профілактики хвороб серця і судин.

Нагадаємо, що від серцево-судинних захворювань щорічно помирають понад 426 тисяч українців.

Раніше ми писали, що у минулому році Кабінет міністрів України анонсував, що виділить кошти на закупівлю 13 ангеографів - спеціального обладнання для лікування серцево-судинних захворювань.

А також повідомляли, що Супрун назвала несподівані причини серцевих захворювань.

Відео: РБК-Україна

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