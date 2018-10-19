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От сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 426 тысяч украинцев

Новости » Общество    19.10.2018 - 17:32
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Такие заболевания составляют 67% в структуре смертности граждан Украины

От сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 426 тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады Украины.

Так, в ходе заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения соответствующую информацию озвучил член Счетной палаты Василий Невидомый.

"В развитых странах мира количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается, а в Украине - стремительно растет. Такие заболевания обусловливают почти треть причин инвалидности и составляют 67% в структуре смертности граждан страны. Ежегодно от указанных заболеваний умирает более 426 тысяч украинцев", - отметил он.

Напомним, еженедельно около 110 украинцев умирает от рака молочной железы. Всего в прошлом году из-за рака груди умерло 5823 человека (5774 женщины и 49 мужчин).

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году Кабинет министров Украины анонсировал, что выделит средства на закупку 13 ангеографов - специального оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечалось, что это оборудование позволит уменьшить уровень инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Оборудование будет предоставлено ряду областей Украины.

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