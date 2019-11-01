Дієтолог розвінчала популярні міфи про схуднення, які збивають з пантелику

Про їжу існує стільки міфів, що в них можна просто потонути. Злякатися правильного харчування, заплутатися в ньому, і більше ніколи не захотіти розбиратися ось у цьому от всьому. Насправді не все так складно, як нам часто підносять. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, розвінчала найпопулярніші міфи про схуднення на своїй сторінці в Instagram.

Експерт запропонувала розібратися в основних помилках, які збивають нас з пантелику.

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Зелений чай спалює жир.

Ні, не спалює. Але він добре втамовує спрагу навіть на клітинному рівні. Його прирівнюють до води. Якщо добова норма води у нас в середньому 2,5 л, то ми можемо випивати 1,5 л 1л води і зеленого чаю. А ще зелений чай багатий поліфенолами, які нейтралізують дію ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину). Це профілактика проти утворення атеросклеротичних бляшок в артеріях.

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Соки можна пити скільки завгодно.

1 склянка в день і не більше. Про це говорить навіть ВООЗ. І не магазинний, домашній, без додавання зайвого цукру. Але краще вибирати цілі фрукти, тому що в них, на відміну від соків, є клітковина, яка допомагає контролювати апетит, знижує гликемическую навантаження фруктози і необхідна для підтримки здорової мікрофлори кишечника.



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На рідких дієтах зменшується шлунок.

Шлунок – це мішок з м'язів, що розтягується, коли в нього потрапляє їжа. Але потім він знову повертається до колишніх розмірів. Фізично зменшити шлунок можна тільки за допомогою операції. При правильному харчуванні ми звикаємо є трохи, але часто. Тому нам і здається, що шлунок зменшився.

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В рибі немає жиру і холестерину.

Жири в рибі все-таки є, але це корисні, потрібні нам ненасичені жири. В сьомзі, макрелі, оселедцеві, лососеві, анчоусах багато жирних кислот Омега-3. Ці жири підтримують красу нашої шкіри, здоров'я серця, допомагають худнути.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Схуднути можна локально.

Прибрати окремо живіт або "вуха" на стегнах. Локально схуднути не МОЖНА! Крім ліпосакції, яка дає жахливі побічні ефекти, тому її категорично не раджу. Жир знижується у всьому тілі рівномірно, причому на стегнах і животі в останню чергу. Тільки знижуючи загальний жировий компонент в якийсь момент (останній) підуть живіт і стегна.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ще кілька рекомендацій від дієтолога:

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко намітила базову програму-мінімум для схуднення і ЗСЖ.