Дієтолог назвала топ-7 продуктів, які жахливо впливають на шкіру

Шкіра - це один з важливих показників нашого внутрішнього стану. По зовнішньому її вигляду можна оцінити стан людини, деяких органів і багато іншого, саме тому наше харчування істотно впливає на вигляд і здоров'я шкіри. Дієтолог Ксенія Шатрова на своїй сторінці в Instagram перерахувала топ продуктів, які дуже негативно позначаться на вигляді вашої шкіри.

Якщо хочете чисте й осяйне обличчя - скоротіть їх вживання, а краще і зовсім виключіть із раціону.

Фаст-фуд

Не відкрию вам нічого нового, адже список відкриває саме їжа швидкого приготування. Думаю, що тут нічого пояснювати: це їжа, яка вже не має в собі корисних властивостей. В складі дуже високий вміст насичених жирів (трансжирів) і швидких вуглеводів, при мінімальній кількості мікроелементів, вітамінів та ін. Целюліт - це один з наслідків такого харчування, а також висип, алергічні реакції і багато іншого.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Майонез, кетчуп та інші соуси

Подивіться на склад будь-якого магазинного соусу і побачите там цілий список консервантів, цукру, солі, жирів і всього того, що робить вашу шкіру нееластичною, старою, роздратованою і алергічною. Тут все!

Кондитерські вироби

І тут я про печиво, цукерки, шоколад, морозиво і майже ВСЕ, що продається в наших супермаркетах на жаль, але саме ці солодощі містять у собі дуже багато білого рафінованого цукру (цукор-пісок) і це не найгірше, адже разом з цим, там величезна кількість рафінованих і гідрогенізованих масел, маргаринів, штучних ароматизаторів і ще купу всього з таблиці Менделєєва.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Чіпси, мівіна і інші закуски

Не здивую вас, але всі ці закуски - це СТОП продукти для здорової шкіри! Безліч ароматизаторів, штучних консервантів, підсилювачів смаку і, знову ж таки, величезна кількість трансжирів, наша шкіра відчує це моментально.

Спред, маргарин

Не купуйте ці продукти взагалі ніколи. Суміш насичених жирів, які дуже негативно впливають на стан шкіри у вигляді целюліту і запалення. Краще замініть маргарин і спред на вершкове масло.

Консерви і консервовані продукти

І тут я саме про ті консерви, які закриваються в маслі, при термічній обробці: варення, компоти, кукурудза, квасоля, шпроти і все в такому роді. Але: продукти, які закриті у власному соку, сюди не відносимо - тунець, або, наприклад, помідори.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сосиски та інші м'ясні вироби

Ковбаси та інші "делікатеси", які повільно руйнують красиву і чисту шкіру. Нічого дивного, адже в них міститься модифікована соя, крохмаль, підсилювач смаку, багато солі та інших шкідливих консервантів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог-нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала топ-10 продуктів для красивого, сильного і здорового волосся.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як витрачати більше калорій, не докладаючи особливих зусиль.