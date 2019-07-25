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Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком

Lite » Краса 25.07.2019 - 14:28
Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на що варто налягати тим, хто хоче мати здорові локони

Красиве, сильне, густе і блискуче волосся – мрія багатьох дівчат. Не всім пощастило бути володарками ідеальної шевелюри, але не варто впадати у відчай, а слід пам'ятає, що краса пасм багато в чому залежить не тільки від правильного догляду, але і від раціону. Дієтолог –нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, на які продукти варто налягати, щоб стати господинею завидних локонів.

Експерт дала пораду, що включити в меню бажаючим обзавестися гарною зачіскою, а також поділилася списком страв, які допоможуть досягти бажаного результату.

Шпинат

В шпинаті багато заліза, а ще він містить: магній, калій, кальцій і омега-3 жирні кислоти. Вони зберігають блиск і оберігають їх від сухості.

Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Натуральний йогурт і кисломолочні продукти

Вони багаті протеїном і вітаміном В5. Протеїни зберігають і підтримують цілісність структури волосся.

Морська риба лососевих порід

Містить жирні кислоти Омега-3. Вони мають протизапальну дію і допоможуть при подразненні шкіри голови. Необхідні для росту волосся і збереження їх блиску і сили. Плюс до цього, риба — джерело білка і вітаміну D.

Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вівсянка

Багата залізом, цинком, клітковиною і омега-3 жирними кислотами. Вони покращують стан і посилюють ріст волосся.

Перловка

У перловке багато вітаміну Е — сильний антиоксидант, який захищає шкіру голови від впливу сонячних променів і покращує її стан.

Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яйця

Біотин в жовтках яєць робить волосся шовковистим і блискучим. При нестачі біотину волосся може почати випадати. Біотин міститься в авокадо, сьомзі і форелі.

Сочевиця

Багата білком, залізом, цинком і біотином, а також фолієвою кислотою, яка насичує клітини шкіри киснем.

Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Печінка

Як і багато субпродукти — відмінне джерело заліза, яке запобігає випаданню волосся і стимулює їх зростання.

Пісне м'ясо і птиця

Відмінне джерело білка для зміцнення і зростання нового волосся.

Топ-11 продуктів для краси волосся: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Горіхи

Фісташки, мигдаль, фундук і інші горіхи багаті маслами, які збільшують кількість еластину в волоссі. Еластин запобігає ламкості.

Перець

Жовті болгарські перці містять в 5 разів більше вітаміну С, ніж апельсини. Вітамін С зміцнює волосяні фолікули і запобігає ламкості волосся.

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