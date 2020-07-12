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Дієтолог назвала 5 простих кроків, які допоможуть схуднути

Неділя 12 липня 2020 14:13
Дієтолог назвала 5 простих кроків, які допоможуть схуднути
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевіч

Ці нескладні дії можна робити навіть на відпочинку

Хочете схуднути, але не готові сидіти на жорстких дієтах і у всьому обмежувати себе, та ще й займатися підрахунком калорій? Є і більш легкий шлях. Дієтолог Вікторія Кляуз перерахувала в Instagram 5 простих кроків, виконуючи які, ви зможете знижувати вагу без особливих зусиль і мук.

Їх можна робити навіть на відпочинку!

Немає салату - нема обіду!

Це не значить, що весь ваш обід - салат. Просто додайте овочі до звичайної порції. Це позитивно позначиться не тільки на вазі, але і на стані шкіри. Зараз найкращий час, щоб "полюбити" овочі.

1 день = 1 шкідливий продукт

Якщо вранці були цукерки, то чіпси ввечері скасовуються. Це допоможе усвідомлено підходити до вибору їжі і почати контролювати кількість шкідливостей.

Дієтолог назвала 5 простих кроків, які допоможуть схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Хочеш пити - пий воду

У спеку багато намагаються вгамувати спрагу водою з ароматом лимону", "холодним чайним напоєм" або колою. А адже достатньо чаю або води, без цукристих добавок.


Ні дня без руху!

Без підрахунку кроків, пульсу або пройдених км! Не потрібно намотувати круги навколо району. Основне правило - рухатися сьогодні не менше, ніж вчора. Де взяти час? см слід пункт.

Дієтолог назвала 5 простих кроків, які допоможуть схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Жорсткий контроль "серфінгу в соц мережах"

Пам'ятаєте байку, про " цілий день без інтернету - прибрала, випрала, стільки всього приготувала!" Це про активність і рух. Менше сидіти - більше рухатися!

Ці кроки гарні, щоб почати, відчути - що так, не так все страшно і складно!

Раніше дієтолог Надія Цапкина перерахувала продукти для молодості і квітучого зовнішнього вигляду.

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