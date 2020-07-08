Смачний антиоксидант: дієтолог розповіла про вітамінну користь сезонних ягід

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чим багаті ті чи інші види ягід

Тепла пора року - саме час ласувати фруками і ягодами, яких зараз вдосталь на ринках, прилавках супермаркетів і власних грядках. Ці сезонні продукти являють собою справжню вітамінну бомбу, багату цінними мікроелементами і антиоксидантами. Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram розповіла про користь різних ягід для організму.

Цікава особливість, яку встановили вчені. Найбільш потужні антиоксидантні властивості у плодів червоного, синього, чорного, оранжевого кольору, які мають кисло-солодкий або кислий смак.

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Соковиті стиглі, сезонні ягоди, які сповнені антиоксидантами у вигляді: каротинів, катехінів, антоціанів, оксикумарину, лікопіну, флавоноїдів і т. д. і саме їм ми зобов'язані нашим нескінченним здоров'ям, молодістю. І чим старше наш біологічний вік, тим важливіше для нас заручитися їх підтримкою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звідки брати ці антиоксиданти? Є два шляхи:

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1.Довіриться організму, оскільки він уміє самостійно синтезувати деякі з них. Ідея не дуже, тому що не все так і з віком ця здатність слабшає. Наприклад, вітамін С, без якого нам ніяк, є найголовнішим антиоксидантом. Але на відміну від акул, тигрів, він не синтезується клітинами людини. Природа унікальна, якщо тобі щось не потрібно, вона і не дає. Навіщо, організму витрачати зайву енергію, якщо цього вітаміну в надлишку навколо, просто бери і їж. Все одно, що дати метелику зуби.

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2.Наша їжа. Журавлина, малина, чорниця, полуниця, ожина, суниця, смородина червона і чорна, вишня, гранат, червоний виноград, обліпиха та інші.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Всі знають, що кавун-ягода. Але не всі знають, що кавун у своєму соку містять лікопін, непровитамин А, каротиноїд, який має більшу антиоксидантну здатність ніж β-каротин. У свою чергу це ефективний захист від деяких видів раку і серцево-судинних захворювань.

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Чорниця – лідер за вмістом марганцю і рибофлавіну. Ми знаємо, що вона корисна для зору, серця, дослідження підтверджують, що чорниця корисна для здоров'я ясен. І це далеко не повний список її заслуг.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Полуниця – модулятор здоров'я. Володіє синергетичним і кумулятивним ефектом на зміцнення здоров'я та профілактику захворювань.

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У ягід є один недолік – короткий сезон. Хороша новина – його можна продовжити. Як? Заморожування! При заморожуванні багато ягоди не тільки не втрачають своїх антиоксидантних та відновлювальних властивостей, але і збільшують.

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

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