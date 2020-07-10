Подарують молодість і енергію: експерт назвала кращі anti-age продукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розповіла, як омолоджуватися зсередини за допомогою харчування

Всі ми з кожним роком стаємо старше і вже ніяк не молодшаємо! Бажання зберегти молодість як можна довше - притаманне всім. На допомогу в цьому виступає такий напрямок, як Anti-Age. Нутриціолог Надія Цапкіна розповіла на своїй сторінці в Instagram докладніше про це і назвала кращі продукти для молодості.

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Anti-age - це терапія, яка включає зміну дієти, фізичних вправ, косметичних процедур, антиоксидантну корекцію, стабілізацію гормонального фону, детоксикацію та лікування хронічних захворювань. Одним словом - комплексний підхід до омолодження зсередини і зовні.

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Численними дослідженнями підтвердили, що людина росте до 25 років, після - процес йде у зворотному напрямку. В даній терапії більшість засобів йде на усунення основних ознак старіння,- це і сухість/лущення шкіри, і мімічні зморшки і складки на обличчі/шиї, і втрата чітких контурів тіла ...продовжувати можна довго.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Експерт дала список продуктів, які принесуть молодість, здоров'я і енергію вашому організму:

⁃ брокколі

⁃ горіхи

⁃ селера

⁃ авокадо

Ілюстративне фото (pexels.com)

⁃ кокос

⁃ часник

⁃ цибулю

⁃ томати

⁃ журавлина

⁃ риба

⁃ ягоди

Ілюстративне фото (pexels.com)

⁃ зелений чай

⁃ спеції

Раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про правильне вживання молочних продуктів.