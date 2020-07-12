Диетолог назвала 5 простых шагов, которые помогут похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти несложные действия можно делать даже на отдыхе

Хотите похудеть, но не готовы сидеть на жестких диетах и во всем ограничивать себя, да еще и заниматься подсчетом калорий? Есть и более легкий путь. Диетолог Виктория Кляуз перечислила в Instagram 5 простых шагов, выполняя которые, вы сможете снижать вес без особых усилий и мучений.

Их можно делать даже на отдыхе!

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Нет салата - нет обеда!

Это не значит, что весь ваш обед - салат. Просто добавляйте овощи к обычной порции. Это позитивно отразится не только на весе, но и на состоянии кожи. Сейчас лучшее время, чтобы "полюбить" овощи.

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1 день = 1 вредный продукт

Если утром были конфеты, то чипсы вечером отменяются. Это поможет осознанно подходить к выбору еды и начать контролировать количество вредностей.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Хочешь пить - пей воду

В жару многие стараются утолить жажду "водой с ароматом лимона", "холодным чайным напитком" или колой. А ведь достаточно чая или воды, без сахаристых добавок.

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Ни дня без движения!

Без подсчета шагов, пульса или пройденных км! Не нужно наматывать круги вокруг района. Основное правило - двигаться сегодня не меньше, чем вчера. Где взять время? см след пункт.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Жесткий контроль "серфинга в соц сетях"

Помните байку, про " целый день без интернета - убралась, постирала, столько всего приготовила!" Это про активность и движение. Меньше сидеть - больше двигаться!

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Эти шаги хороши, чтобы начать, почувствовать - что да, не так все страшно и сложно!

Ранее диетолог Надежда Цапкина перечислила продукты для молодости и цветущего внешнего вида.