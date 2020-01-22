Дівчинка з 90-х: Каменських, Дорофєєва та Полякова показують найтрендовішу зачіску літа 2020

Зима ще в "розпалі", але чому б не зазирнути в тренди майбутнього. Тим більше, що в Парижі стартував Тиждень моди від кутюр сезону весна-літо 2020. А це означає, що зовсім скоро модний світ зануриться в прогнози майбутнього теплого сезону. Fashion-експерти виводять формули ідеального образу: від одягу до аксесуарів і манікюру. Українські селебрітіс також не відстають від провідних трендів. Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Леся Нікітюк, Джамала та інші зірки вже поспішили продемонструвати провідний hair-тренд весни-літа 2020 року. Зустрічайте — зачіска "Мальвіна"!

Так-так, стилістика 90-х (беззаперечний тренд 2019 року) все ще актуальна. І хоча ключові елементи образів поступово сходять на "ні", однак не варто очікувати в цьому році повної відмови від улюбленого деніму, кроп-топів і кислотних відтінків. Модниці так і не встигли як слід "розкуштувати" зачіску "Мальвіну", яка увірвалася до hair-трендів восени 2019 року. Ну що ж, попереду весна і літо. Саме час освоювати високі зачіски — на прикладі зірок.

Надя Дорофєєва

Стильна Надя Дорофєєва з "Мальвіною" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Солістка групи "Время и Стекло" найбільш активно серед українських красунь освоювала "Мальвіну". Дорофєєва встигла продемонструвати десятки варіантів: з дрібними косичками, металевими кільцями, чубчиком-пір'ям — варіантів маса. Один із едавніх варіантів — з двома хвостиками "ріжками". З такою милою зачіскою Надя з'явилася на початку грудня на церемонії M1 Music Awards 2019.

Надя Дорофєєва з трендовою зачіскою 2020 року (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменських

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Більш "глянцевий" варіант "Мальвіни" під час одного з ефірів шоу Х-Фактор 10 показав Настя Каменських. "Українська Кім Кардашьян" підібрала пікантний вечірній образ в облягаючій напівпрозорій сукні з чорного гіпюру. Вечірній аутфіт ідеально виглядав з хвостиком з ідеально рівного блискучого волосся. Відмінний варіант для світської вечірки.

Оля Полякова

Оля Плякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова також піддалася тренду і підготувала ультра-яскравий образ для появи в одному з ефірів Х-Фактора. Тоді українська "Королева ночі" блищала в золотому костюмі з міні-спідницею. І не менш знаковою зачіскою з високим хвостиком. При цьому частину волосся Ольга зібрала на бік у вигляді довгого густого чуба. Такий ж прийом підхопила і Джамала.

Джамала

Джамала в образі в стилі 90-х (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала вирішила не порушувати традиції і відтворила образ з 90-х: шкіряна міні-спідниця, колготи в сіточку, топ і, звичайно ж, "Мальвіна". Цікава також історія створення цього образу. За словами Джамали, стиліст повністю підібрала їй образ з речей із сккондхкнда або комісійних магазинів.

“Я за свідоме споживання! Не хочу, щоб наша Земля перетворилася на звалище... Мій образ: куртка - 400 грн, ботфорти - 900 грн, спідниця - 500 грн, топ - #самасшила для туру, прикраси - 200 грн. Всього — 2000 грн. Сподіваюся, мій досвід надихне вас!" - пише Джамала.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А ось Никитюк віддала перевагу "супер-класиці" — образу культової ляльки Барбі. Рожева міні-сукня з пишними воланами в зоні плечей, туфлі на гострій шпильці, довгі ніжки і романтична висока зачіска з густих локонів — ідеальна "поп-діва 90-х".

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Мандрівниця і телеведуча Регіна Тодоренко пропонує більш сучасний варіант. Замість високого хвоста зробіть недбалий пучок — і потрапите в подвійній тренд. Зверніть увагу на макіяж Регіни — тонка кислотна смужка рідких тіней, які одночасно доповнюють стрілку. Це один з провідних трендів макіяжу 2020!

Анна Різатдінова та Аліна Гросу

І ще парочку яскравих образів з "Мальвіною" від гімнастки Анни Різатдінової і співачки Аліни Гросу. До речі, Аня з'явилася в такому милому образі на одному з ефірів шоу Танці з зірками 2019.

Анна Різатдінова

Аліна Гросу

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